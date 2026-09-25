A seleção da Arábia Saudita anunciou a exclusão de seu goleiro Nawaf Al-Aqidi da lista que disputa a Copa do Golfo "Golfo 27", que está sendo sediada pela cidade de Jidá durante o período atual.
Nawaf Al-Aqidi havia se lesionado durante a vitória sobre o Kuwait por 1 a 0, na última quarta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.
A conta oficial da seleção saudita na plataforma "X" publicou um comunicado no qual afirmou: "O diretor técnico da seleção nacional, Georgios Donis, excluiu o jogador Nawaf Al-Aqidi da concentração da seleção realizada em Jidá, dentro das disputas da Copa do Golfo 27".
Esclareceu que "isso ocorreu com base no relatório médico dos resultados dos exames médicos que o jogador realizou no local de sua lesão no cotovelo, os quais evidenciaram que ele não está apto e necessita de um programa de tratamento e reabilitação".
O treinador grego havia convocado, na última quinta-feira, Abdulqadous Atiyah, goleiro do Al-Ula, para se juntar à lista da seleção no torneio do Golfo, a fim de compensar a ausência de Nawaf Al-Aqidi nas demais partidas.
Espera-se que Mohammed Al-Owais, goleiro do Al-Hilal, seja o goleiro titular da seleção saudita nas demais partidas do torneio, depois de ter sido o dono dessa posição na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
A seleção da Arábia Saudita se prepara para enfrentar sua congênere de Omã, amanhã, sábado, no estádio Al-Inma, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Golfo 27.
A seleção saudita precisa vencer por qualquer resultado para garantir sua classificação às semifinais do torneio do Golfo, independentemente do resultado de sua partida contra o Iraque na terceira rodada, na próxima terça-feira.