O Paris Saint-Germain divulgou um comunicado oficial anunciando a ausência de seu jogador na partida contra o Barcelona, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões.
Esse era o maior temor do Paris Saint-Germain após a vitória por 3 a 1 sobre o Strasbourg, no último sábado, e a preocupação se confirmou.
Nuno Mendes ficará afastado dos gramados por algumas semanas depois de deixar o campo aos 86 minutos ao sentir dores na coxa.
O clube parisiense anunciou oficialmente a notícia em um boletim médico divulgado neste domingo.
O comunicado diz: "Após sofrer uma lesão na coxa esquerda durante a partida de ontem à noite contra o Strasbourg, Nuno Mendes ficará afastado dos gramados pelas próximas semanas".
A ausência representa uma perda considerável para o técnico Luis Enrique, que explicou depois da partida que preferiu não arriscar seu lateral português.
A lesão chega no pior momento possível para o Paris Saint-Germain, que se prepara para enfrentar o Barcelona na Liga dos Campeões.
Dessa forma, Nuno Mendes desfalcará a equipe no duelo contra o Blaugrana, e principalmente no aguardado confronto com Lamine Yamal.
A má notícia ganha ainda mais relevância porque Lucas Beraldo, seu substituto, não apresentou um desempenho convincente desde que chegou à capital francesa.
Depois de receber críticas por sua atuação contra o Strasbourg, o lateral francês pode agora ficar encarregado da missão de conter a jovem estrela espanhola, que brilhou de forma notável diante do Real Betis nesta semana.