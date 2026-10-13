Compartilhar Siga GOAL no Google

Decisão surpreendente

Publicidade

A liga do Campeonato Saudita anunciou o adiamento de três partidas da competição, com destaque para o aguardado clássico entre Al Ahli e Al Nassr.

O Al Nassr visitaria o Al Ahli na próxima quinta-feira, no estádio Al Inma, em Jidá, pela nona rodada do Campeonato Saudita.

No entanto, a liga saudita divulgou um comunicado oficial nesta terça-feira, no qual anunciou o adiamento da partida, além de outros dois jogos, em razão das circunstâncias atuais.

O comunicado oficial dizia: "A Liga Saudita de Futebol Profissional decidiu alterar as datas de três partidas da nona rodada do Campeonato Saudita, por questões logísticas, respeitando o período mínimo de descanso entre os jogos".

Publicidade Publicidade

E explicou: "Com a alteração, as partidas entre Al Riyadh e Al Hilal e entre Al Ittihad e Al Shabab serão disputadas no sábado, 19 de dezembro de 2026, enquanto a partida entre Al Ahli e Al Nassr será realizada no sábado, 6 de março de 2027".

Tópicos relacionados

Próximas partidas AHL Campeonato Saudita 14:00 ALN

E acrescentou: "Os demais jogos da nona rodada seguem nas datas previamente aprovadas, sem alterações".

E prosseguiu: "Na definição das novas datas, a liga levou em consideração o período mínimo de descanso entre as partidas, além dos requisitos operacionais e organizacionais relacionados à realização dos jogos".

Publicidade

E concluiu: "Essas alterações fazem parte dos procedimentos organizacionais adotados para a gestão do calendário da competição, de modo a contemplar as diversas considerações ligadas aos preparativos logísticos das equipes necessários para a realização das partidas".

Reportagens da imprensa já havia revelado a possibilidade de adiamento do clássico, diante do fato de a delegação do Al Nassr não ter deixado a capital saudita, Riade, até o momento.

Publicidade

As reportagens afirmavam que o Al Nassr aguardava saber se havia a possibilidade de adiamento da partida e que, caso não fosse adiada, teria de viajar a Jidá por via terrestre, diante da dificuldade de viajar por via aérea por causa dos acontecimentos recentes vividos pela Arábia Saudita, antes que o jogo fosse oficialmente adiado.







