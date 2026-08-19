O zagueiro internacional egípcio Omar Fayed abriu um novo capítulo em sua carreira profissional, depois que o clube italiano Frosinone anunciou oficialmente sua contratação junto ao turco Fenerbahçe, durante a atual janela de transferências de verão.

O clube italiano emitiu um comunicado oficial no qual confirmou a conclusão do negócio, dizendo: "O clube anuncia que chegou a um acordo com o Fenerbahçe para a contratação do jogador Omar Fayed Abdel Wahab El Rakhawy, onde o zagueiro, nascido em 2003, se juntará ao clube com um contrato permanente que se estende por quatro anos".

Por sua vez, o Fenerbahçe despediu-se de seu jovem zagueiro com um comunicado sucinto no qual disse: "Foi alcançado um acordo com o Frosinone Calcio para a transferência definitiva de Omar Fayed, que se juntou à nossa equipe principal em 2023. Desejamos-lhe sucesso e êxito na próxima etapa de sua carreira".

Fayed viveu um período repleto de mudanças desde que se juntou ao Fenerbahçe, tendo vivido diversas experiências profissionais por empréstimo com os clubes Novi Pazar, da Sérvia, Beerschot, da Bélgica, e Arouca, de Portugal, antes de retornar à Turquia no início da temporada atual.

O zagueiro egípcio, de 23 anos, prepara-se para viver sua primeira experiência no Campeonato Italiano, com a camisa do Frosinone, recém-retornado à primeira divisão, a "Série A".

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Omar Fayed havia chegado à capital italiana, Roma, na última sexta-feira, passou pelos exames médicos de rotina, nos quais foi aprovado com sucesso, e logo em seguida assinou os contratos oficiais de sua transferência para o Frosinone.

Vários jogadores egípcios se destacaram na história do calcio, os mais notáveis sendo Mohamed Salah, que jogou pela Fiorentina e depois pela Roma entre 2015 e 2017, e antes dele Hazem Emam, considerado um dos primeiros egípcios na Itália, tendo se juntado à Udinese no fim dos anos 1990.

Ahmed Hossam Mido também viveu uma breve experiência com a Roma em 2004, enquanto Hany Said jogou pelo Bari, e Ahmed Hegazi transferiu-se para a Fiorentina em 2012.