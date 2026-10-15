Está confirmada a ausência do francês Ryan Messi, jogador do Al Ettifaq, na partida de sua equipe contra o Al Ittihad, pela Liga Roshn Saudita.

O Al Ittihad visita o Al Ettifaq na próxima terça-feira, no estádio deste último, em Dammam, pela décima rodada da Liga Roshn.

Poucos dias antes da partida, o Al Ettifaq anunciou que Messi sofre de um alongamento do ligamento interno.

O clube saudita esclareceu, em publicação em sua conta oficial no "X", que o jogador francês ficará fora da equipe por 10 dias, para se recuperar da lesão.

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Com isso, o atleta de 19 anos desfalca o Al Ettifaq contra o Neom e o Al Ittihad, no sábado e na terça-feira, pela nona e décima rodadas da Liga Roshn, com a possibilidade de a ausência se estender ao jogo contra o Al Khaleej, no sábado seguinte, pela décima primeira rodada.

Vale lembrar que Messi disputou 8 partidas com o Al Ettifaq desde sua chegada ao clube durante a última janela de transferências de verão, nas quais conseguiu marcar apenas um gol, sem dar nenhuma assistência.