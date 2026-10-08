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FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP
Ahmed Mansy
Traduzido por

Oficialmente: Jamal Sellami rumo ao Campeonato Saudita

J. Sellami
Al Fateh x Al-Ahli
Al Fateh
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Jordânia
Copa do Mundo
Marrocos
Arábia Saudita
Jordânia

O treinador marroquino dá mais um passo em sua carreira

A Saudi Pro League tem agora um encontro marcado com um técnico mundialista, o marroquino Jamal Sellami, ex-treinador da seleção da Jordânia, que se tornou oficialmente o novo treinador do Al-Fateh.

O Al-Fateh anunciou, nesta quinta-feira, a contratação de Jamal Sellami para comandar a equipe no próximo período, substituindo o treinador Khaled Al-Atwi, que foi oficialmente demitido do cargo.

O clube saudita não revelou os detalhes do contrato com o treinador marroquino, mas relatos da imprensa anteriores confirmaram que ele comandará a equipe até o fim da atual temporada.

O anúncio oficial do Al-Fateh sobre a demissão de Khaled Al-Atwi e a contratação de Jamal Sellami veio após a obtenção da aprovação do controle financeiro da liga da Saudi Pro League.

Sellami começará sua missão com um confronto difícil, já que sua equipe recebe o Al-Ahli, amanhã, sexta-feira, no estádio Midan Tamweel Al-Oula, em Al-Ahsa, pela oitava rodada da Saudi Pro League.

O Al-Fateh sofre bastante durante a atual temporada da Saudi Pro League, ocupando a 15ª posição na tabela de classificação com 3 pontos, conquistados em 3 empates e 4 derrotas, sem ter obtido qualquer vitória até o momento.

Vale lembrar que Sellami tem uma carreira de treinador repleta de conquistas, cuja maior realização foi conduzir a seleção da Jordânia à classificação direta para as finais da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, pela primeira vez em sua história.

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