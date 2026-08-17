Oficialmente: Infantino agradece ao Marrocos e à CAF

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), elogiou o grande sucesso alcançado pela Copa Africana de Nações Feminina de 2026, agradecendo à Confederação Africana de Futebol (CAF) e ao Marrocos, após o encerramento do torneio que viu a seleção de Camarões conquistar o título pela primeira vez em sua história.

Infantino esteve presente na partida final, realizada na capital marroquina, Rabat, e afirmou por meio do site oficial da Fifa: "A Copa Africana de Nações, organizada pela Confederação Africana e pelo Marrocos, alcançou um sucesso imenso. Parabenizo a Confederação Africana, o Marrocos, todas as seleções e a maravilhosa torcida".

E o presidente da Fifa acrescentou: "Dirijo um grande agradecimento à Confederação Africana de Futebol, presidida por Patrice Motsepe, à Federação Real Marroquina de Futebol, presidida por Fouzi Lekjaa, e a todos os filhos do Marrocos pela organização deste torneio especial, que colocou o futebol feminino em destaque".

Infantino também parabenizou a seleção de Camarões após seu título histórico, dizendo: "Parabenizo Camarões pela conquista da Copa Africana de Nações Feminina de 2026 e por levar alegria aos corações de seu povo com esse feito inédito".

O presidente da Fifa não deixou de elogiar a seleção do Malawi, que chegou à final em sua primeira participação no torneio, apesar de ocupar a 151ª posição no ranking mundial, afirmando que suas jogadoras "não fizeram apenas seu país sonhar, mas também todos os que amam o futebol", em referência à campanha excepcional que realizaram durante a competição.

A atual edição do torneio contou com a participação de 16 seleções pela primeira vez, além de servir como eliminatórias de classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, resultando na classificação direta de Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos ao Mundial, enquanto África do Sul e Gana avançaram à fase preliminar da repescagem.