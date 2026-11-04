O Conselho Superior de Regulação da Mídia emitiu uma decisão que proíbe a aparição de Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, em todos os veículos de comunicação sujeitos às disposições da lei de regulação da imprensa e da mídia nº 180 de 2018, com efeito a partir da data de emissão da decisão.

O Conselho esclareceu, em comunicado oficial, que também decidiu convocar os representantes legais de diversos sites eletrônicos para audiências, devido à violação das normas de proteção e respeito à vida privada dos cidadãos, acenando com a adoção de medidas legais rigorosas caso essas normas sejam violadas ou se repita a publicação e divulgação de quaisquer notícias relacionadas aos fatos objeto do comunicado.

A decisão do Conselho surge em meio à polêmica levantada no último período em torno de Hossam Hassan, no contexto das disputas mútuas entre ele e sua ex-esposa Dan Adam, e o que essa crise testemunhou em termos de acusações recíprocas e ampla abordagem midiática de detalhes de suas vidas privadas, o que levou o Conselho a intervir e adotar medidas relativas à aparição do treinador da seleção e à divulgação das notícias ligadas a esses fatos.

O Conselho Superior de Regulação da Mídia enfatizou a necessidade de respeitar a vida privada dos cidadãos, advertindo contra a repetição da publicação ou divulgação de quaisquer materiais relacionados aos fatos mencionados, e assegurando a adoção de medidas legais rigorosas em caso de descumprimento da decisão ou de violação das normas que regem o trabalho midiático.