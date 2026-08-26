A comissão eleitoral do conselho de administração da Federação Saudita de Futebol, em seu sexto mandato, anunciou a lista final dos candidatos à presidência e à composição do conselho de administração.

Isso ocorreu após a conclusão das fases de recursos e reclamações e o encerramento do período determinado para a desistência dos candidatos, de acordo com o cronograma das eleições anunciado no dia 16 de julho passado.

A comissão havia anunciado, no dia 8 de agosto, a lista preliminar dos candidatos, seguida do início do período determinado para a apresentação de recursos e reclamações perante o Centro de Arbitragem Esportiva Saudita, no período de 9 a 13 de agosto corrente, quando o centro analisou os recursos e reclamações apresentados e proferiu suas decisões a respeito, que incluíram a admissão quanto à forma e a rejeição quanto ao mérito, de acordo com o que foi comunicado pelo Centro de Arbitragem Esportiva Saudita.

A Federação Saudita esclareceu, em comunicado oficial nesta data, que, após o encerramento da fase de recursos e reclamações, a comissão concluiu os procedimentos determinados no cronograma das eleições, tendo se encerrado ontem (terça-feira), 25 de agosto, o período determinado para a desistência dos candidatos, sem que a comissão recebesse qualquer pedido de desistência.

Com base nas atribuições da comissão eleitoral previstas no artigo (8) do regulamento eleitoral da Federação Saudita de Futebol, cujo parágrafo (5) estabelece a "aprovação das listas preliminares e finais dos candidatos à presidência e à composição do conselho de administração após sua análise e a verificação do cumprimento de todas as condições previstas neste regulamento", a comissão eleitoral da Federação Saudita de Futebol aprovou a lista final dos candidatos às eleições do conselho de administração da federação em seu sexto mandato.

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Está previsto que a reunião da assembleia geral extraordinária da Federação Saudita de Futebol seja realizada no dia (domingo), 30 de agosto, na cidade de Riade.

A lista incluiu Badr bin Suleiman bin Abdullah Al-Rzaiza, para o cargo de presidente, e Louai bin Omar bin Awad Mishaabi, como vice-presidente.

E nas vagas de membros: Lamia bint Ibrahim bin Abdullah Bahian, Fahd bin Adnan bin Abdulrahman Al-Mansour, Salman bin Mutaib bin Khalid Al-Sudairy, Thamer bin Abdullah bin Abdulkarim Al-Saadoun, Omar bin Abdulrahman bin Ali Al-Juraisi, Nicholas Arthur Coward e Gérard Bernard Roudy.

Vale lembrar que a comissão havia anteriormente excluído por completo a segunda lista eleitoral, presidida por Shaker Al-Osaimi, por não cumprir as condições, com base no artigo (26/4), relativo às indicações; uma vez que ele apresentou indicações de fora dos clubes membros da assembleia geral, e no artigo (33/2) do estatuto, relativo à língua inglesa e à ausência de experiência.

A comissão também excluiu a terceira lista, presidida por Khalid Al-Ghamdi, após considerar sua candidatura à presidência não conforme, de acordo com o artigo (33/2) do estatuto.

A comissão excluiu ainda Ahmed Al-Wadaie, após considerar sua candidatura à presidência não conforme, de acordo com o artigo (33/2) do estatuto, ao passo que aceitou os demais membros de sua lista.

E também a lista de Fahd Al-Ghafili, após considerar sua candidatura à presidência não conforme, de acordo com o artigo (33/2) do estatuto.

A exclusão abrangeu também a lista de Hatem Khimi, após a comissão considerar sua candidatura à presidência não conforme, de acordo com o artigo (33/2) do estatuto.

Yasser Al-Misehal havia anunciado sua renúncia ao cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol, após a eliminação da Arábia Saudita da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, ainda na fase de grupos.

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