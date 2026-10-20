Oficialmente: definidas as datas dos jogos da seleção da Arábia Saudita na Copa da Ásia de 2027

A Confederação Asiática de Futebol definiu as datas dos jogos da seleção da Arábia Saudita, país-sede, na Copa da Ásia de 2027.

A Copa da Ásia de 2027 será disputada na Arábia Saudita, no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro, no início do próximo ano.

O canal saudita "Al-Ekhbariya" divulgou as datas dos jogos da Arábia Saudita no torneio continental, reveladas pela Confederação Asiática de Futebol nesta terça-feira.

A seleção saudita vai começar sua caminhada no torneio asiático diante da seleção da Palestina, no dia 7 de janeiro, às 20h, no horário de Meca, no estádio King Fahd Sports City.

O segundo jogo será no mesmo estádio, contra a seleção de Omã, no dia 12 de janeiro, às 19h30.

Já a terceira e última partida da fase de grupos será disputada pela Arábia Saudita contra a seleção do Kuwait, no dia 17 de janeiro, às 20h, no estádio King Abdullah Sports City.

A seleção saudita busca reconquistar o título asiático após uma ausência de 30 anos completos, já que o conquistou pela terceira e última vez em 1996.