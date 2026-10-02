Oficialmente: definida a data de retorno da Copa Árabe de Clubes

Após uma ausência que durou 4 temporadas, a Copa Árabe de Clubes volta à cena mais uma vez, depois que a diretoria da Federação Árabe de Futebol aprovou o programa de competições da temporada esportiva 2026-2027, incluindo a reorganização do torneio que estava paralisado desde sua última edição em 2023.

A decisão foi tomada durante a 81ª reunião da diretoria da Federação Árabe de Futebol, realizada ontem, quinta-feira, na cidade de Jidá, sob a presidência do príncipe Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, presidente da Federação Árabe de Futebol.

A Federação Árabe anunciou, em comunicado oficial, a realização da próxima edição da Copa Árabe de Clubes no período de 21 de julho a 8 de agosto de 2027, sem revelar até o momento o país-sede do torneio.

Relatos apontam para a existência de negociações entre a Federação Árabe de Futebol e o lado egípcio sobre a possibilidade de o Egito sediar a próxima edição do torneio, à espera da definição do processo e do anúncio oficial do país-sede.









O Al-Nassr, da Arábia Saudita, havia conquistado o título da última edição da Copa Árabe de Clubes em 2023, após vencer seu compatriota Al-Hilal pelo placar de 2 a 1 na partida final.

A última edição contou com a participação do Zamalek, que se despediu do torneio na fase de grupos depois de ocupar o terceiro lugar em seu grupo com 4 pontos.

O retorno do torneio ocorre dentro do programa de competições da Federação Árabe para a nova temporada, que inclui disputas de seleções e clubes.











