A Liga Saudita de Futebol Profissional anunciou oficialmente a adoção do calendário atualizado das competições da Roshn Saudi League e revelou as datas das partidas das rodadas da décima terceira até a vigésima primeira, que serão disputadas no período entre 26 de novembro de 2026 e 30 de janeiro de 2027, além de definir as datas de uma série de confrontos adiados que a torcida aguarda.

O anúncio estabeleceu datas claras para uma série de grandes jogos nas próximas semanas, encabeçados pelo clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr, além dos confrontos entre Al-Hilal e Al-Riyadh e entre Al-Ittihad e Al-Shabab, somando-se a isso o dérbi de Jeddah entre Al-Ittihad e Al-Ahli e o grande duelo entre Al-Hilal e Al-Nassr no próximo dia 1º de janeiro.

Clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr: data marcada para 20 de novembro

A liga decidiu disputar o confronto entre Al-Ahli e Al-Nassr, adiado da nona rodada, na sexta-feira, dia 20 de novembro, fazendo com que a torcida tenha encontro marcado com um dos jogos mais importantes da temporada em 12 dias, diante da relevância do confronto para as duas equipes e de suas ambições na disputa pelas primeiras posições.

Al-Ittihad e Al-Ahli: o dérbi de Jeddah se aproxima

A torcida do futebol saudita aguarda o dérbi de Jeddah entre Al-Ittihad e Al-Ahli, que está a 32 dias de sua realização de acordo com as datas anunciadas, em um confronto que carrega importância especial para as duas equipes, dada a natureza histórica da rivalidade entre elas e o impacto de seu resultado no rumo da temporada.

Al-Hilal e Al-Ittihad diante de dois testes em dezembro

A liga definiu a próxima segunda-feira, dia 21 de dezembro, como data para as partidas entre Al-Riyadh e Al-Hilal e entre Al-Ittihad e Al-Shabab, os dois confrontos adiados da nona rodada, fazendo com que as quatro equipes voltem a completar seus jogos de acordo com a tabela ajustada, em um momento em que cresce a importância de somar pontos com o avanço das competições do campeonato.

Dérbi de Riade: Al-Hilal e Al-Nassr no dia 1º de janeiro

Já o grande duelo entre Al-Hilal e Al-Nassr, válido pela décima sétima rodada, foi marcado para a sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2027, no estádio Al-Awwal Park, fazendo com que a torcida tenha encontro marcado com um novo confronto entre os dois rivais no início do ano, em uma das etapas mais importantes da segunda metade da temporada.

Dessa forma, a Liga Saudita de Futebol Profissional definiu as datas das rodadas da 13ª à 21ª, além dos jogos adiados, deixando claro o mapa das competições durante o período que se estende do fim de novembro até o fim de janeiro, em meio à expectativa por uma série de confrontos que podem ter impacto direto na briga pela liderança e pelas primeiras posições.