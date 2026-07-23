O Barcelona deu continuidade à sua política de atrair jovens talentos árabes, anunciando esta quinta-feira a contratação do médio marroquino Mehdi El Mimouni.

O clube catalão confirmou, num comunicado oficial na sua conta na plataforma "X", ter chegado a acordo com o clube belga Royal Charleroi para a contratação de El Mimouni, de 17 anos, sem revelar os detalhes financeiros nem a duração do contrato.

O Barcelona explicou que El Mimouni vai integrar a equipa de sub-19, a mesma equipa com a qual o avançado egípcio Hamza Abdelkarim iniciou o seu percurso com os blaugrana, depois de se ter transferido do Al-Ahly do Egito há poucos meses.

El Mimouni é considerado um dos nomes promissores do futebol belga, atuando com desenvoltura na posição de médio defensivo, com capacidade para jogar como número 8, e destaca-se pelas suas elevadas qualidades técnicas e grande capacidade de construção de jogo e de passe.

Mehdi El Mimouni distingue-se pela sua inteligência tática, pela sua visão de jogo apurada e pela sua capacidade de gerir o ritmo da partida a partir da posição de trinco, qualidades que levaram alguns a compará-lo com a lenda do Barcelona Sergio Busquets, e que despertaram também o interesse de vários clubes europeus, com destaque para o PSV Eindhoven, além de vários clubes da Premier League inglesa, encabeçados pelo Newcastle.

O jovem jogador possui as nacionalidades marroquina e belga, o que lhe confere o direito de representar uma das duas seleções nos próximos anos.