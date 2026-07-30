A Confederação Asiática de Futebol definiu o futuro das fases finais da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, ao conceder à Arábia Saudita o direito de sediar o torneio por mais três temporadas, até 2029, num passo que reflete a grande confiança na capacidade organizacional do reino após o sucesso alcançado nas duas últimas edições.

A Confederação Asiática revelou em comunicado oficial, na manhã desta quinta-feira, que o escritório executivo da entidade ratificou, em sua reunião, a confirmação de que a Arábia Saudita sediará as fases finais do torneio continental nas temporadas 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029.

Isso acontece depois que a aprovação concedida em dezembro de 2023 era provisória, antes de ser transformada em uma homologação permanente.

A Confederação Asiática atribuiu essa decisão ao sucesso organizacional que o reino alcançou ao sediar as edições de 2024-2025 e 2025-2026, o que reforçou sua convicção em manter a realização das finais em solo saudita.

O Al-Ahli saudita conquistou as duas edições anteriores do torneio continental, diante do Kawasaki Frontale e do Machida Zelvia, ambos japoneses, respectivamente.

A Confederação Asiática também aprovou a introdução de mudanças no sistema da Liga dos Campeões da Ásia de Elite a partir da temporada 2026-2027, de forma compatível com a participação de 32 equipes no torneio.

O novo sistema contará com a adoção de 4 níveis no sorteio, em vez de dois, sendo que cada equipe disputará duas partidas contra clubes de cada nível.

Além disso, as partidas da última rodada da fase de liga serão realizadas em horário unificado dentro das zonas do Leste e do Oeste, com o objetivo de reforçar o princípio de igualdade de oportunidades entre todos os clubes.

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Japão supera Jordânia e Catar

Em um contexto relacionado, o escritório executivo confirmou oficialmente o Japão como sede das finais da Copa da Ásia Sub-23 de 2028, que também constituirão as eliminatórias asiáticas de acesso aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A escolha do Japão veio após uma disputa com as candidaturas apresentadas por Jordânia, Quirguistão, Catar e Uzbequistão.

Os Emirados Árabes Unidos haviam se retirado da corrida pela sede anteriormente.

A Confederação Asiática explicou que a candidatura japonesa levou vantagem graças à prontidão das instalações esportivas e à baixa dos riscos operacionais, além da consideração ao princípio da diversidade geográfica na realização dos torneios continentais.