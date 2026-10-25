A Liga Saudita de Futebol Profissional anunciou o adiamento da partida entre Al-Hilal e Al-Ettifaq, válida pela décima terceira rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais, por 48 horas, de modo que o jogo será disputado no dia 7 de novembro, em vez da data anteriormente marcada, 5 de novembro.

Leia também: Exclusivo para Kooora: insatisfação no Al-Hilal por causa do adiamento da partida do Al-Nassr!

A decisão vem para conceder ao Al-Hilal um período extra de descanso antes da retomada de suas competições nacionais, depois que estava previsto que enfrentaria o Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, no dia 3 de novembro, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Com a nova alteração, o Al-Hilal terá dois dias a mais antes do confronto com o Al-Ettifaq, no âmbito da consideração ao calendário de suas participações continentais e nacionais, com o time buscando manter a prontidão de seus jogadores durante um período que registra sobrecarga de partidas.

Próximas partidas ALS Liga dos Campeões da Ásia 14:15 HIL

O confronto com o Al-Ettifaq representava uma etapa importante para o Al-Hilal em sua trajetória na Liga Roshn, mas a alteração de sua data concederá à comissão técnica, comandada pelo italiano Simone Inzaghi, um espaço extra para se preparar, após disputar o compromisso asiático.

O Al-Hilal lidera a tabela de classificação da Liga Roshn com 27 pontos, após vencer o Al-Qadsiah na 11ª rodada, pelo placar de 3 a 2.



