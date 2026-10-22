Oficialmente: adiada a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej pela Liga Roshn

O Al Ahli anunciou o adiamento de sua partida que estava marcada contra o Al Khaleej na noite desta quinta-feira pela Liga Roshn Saudita de Profissionais.

O Al Ahli deveria receber seu adversário Al Khaleej no estádio Al Inmaa pela 11ª rodada da competição, mas o clube confirmou que a partida não será disputada na data prevista.

O Al Ahli afirmou, em um comunicado por meio de seu site oficial na internet, ao meio-dia de hoje, que a Liga dos Profissionais decidiu adiar a partida, cuja nova data será definida posteriormente".

Apesar de o Al Ahli não ter fornecido detalhes sobre o motivo do adiamento ou a nova data proposta, reportagens anteriores da imprensa revelaram os detalhes.

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De acordo com o que afirmou o jornalista saudita Sami Al Qadi, ficou decidido o adiamento da partida devido às condições do voo, já que o Al Khaleej não conseguiu deixar o aeroporto de Dammam a caminho de Jidá.

Ele apontou que é provável a realização da partida amanhã, sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al Faisal, enquanto a partida entre Al Ittihad e Al Diriyah será disputada no estádio Al Inmaa.

Caso isso ocorra, o dia de amanhã verá a realização de 4 partidas dos grandes clubes na Liga Roshn dentro da mesma rodada, pois, além das duas partidas mencionadas anteriormente, também jogarão o Al Nassr contra o Al Faisaly, e o Al Hilal diante do Al Qadsiah.