A Federação Egípcia de Futebol recebeu as decisões do Comitê Disciplinar da Federação Internacional de Futebol "Fifa", referentes às punições aplicadas a Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, Ibrahim Hassan, gerente da seleção, e ao jogador Mostafa Zikou, que incluíram a suspensão da dupla Hassan por 3 partidas cada, enquanto Zikou foi suspenso por 5 partidas.

A Federação Egípcia de Futebol confirmou, em comunicado oficial, que apresentou um pedido oficial ao Comitê Disciplinar da Federação Internacional, a fim de obter as razões e os fundamentos detalhados nos quais se baseou para emitir suas decisões, com vistas a estudá-las e avaliar a situação jurídica de cada caso.

Com essa medida, a Federação Egípcia busca definir o caminho jurídico adequado para lidar com as punições aplicadas, preparando o terreno para adotar os procedimentos de recurso conforme os regulamentos em vigor, numa tentativa de reverter as decisões emitidas contra o técnico, o gerente da seleção e o jogador Mostafa Zikou.

A punição contra o trio ocorreu em razão das declarações que se seguiram aos acontecimentos da partida entre Egito e Argentina na Copa do Mundo de 2026, que terminou com a derrota do Egito por 3 a 2 nas oitavas de final, na qual a Fifa e os árbitros foram acusados de ajudar a Argentina.

Com base nessa punição, o trio ficará ausente das duas partidas contra o Malawi no próximo mês de novembro, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, além da ausência dos gêmeos na primeira partida da seleção do Egito no próximo mês de março de 2027 contra Angola.

Já a ausência de Zikou da seleção do Egito se estenderá até o próximo mês de junho, o que significa que ele ficará de fora das 4 partidas restantes das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, além de uma outra partida.







