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O Real Madrid se tornou oficialmente o primeiro time classificado para a fase eliminatória da Champions League, ao garantir presença entre os 24 melhores da fase de liga. O clube espanhol se beneficiou da campanha perfeita nas cinco primeiras rodadas e do empate entre Paris Saint-Germain e Roma, por 2 a 2, na noite de quarta-feira.

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O time merengue tem 100% de aproveitamento, com 15 pontos em cinco jogos, e lidera a classificação após um início forte na campanha europeia. O resultado mais recente foi a goleada por 5 a 1 sobre o PSV Eindhoven, apesar de ter saído atrás no placar no começo da partida.

A Champions League tem sido marcada pelo grande momento de Kylian Mbappé, artilheiro do Real Madrid na competição com 6 gols, além do retorno em alto nível de Jude Bellingham, o que reforça a ambição do clube madrilenho de brigar pelo título sob o comando do técnico José Mourinho .

O Real Madrid garantiu oficialmente a classificação porque se tornou matematicamente impossível cair para a 25ª posição ou abaixo dela. Assim, o time não pode mais terminar a fase de liga fora das posições que levam à fase eliminatória. Além disso, está perto de assegurar uma vaga entre os oito primeiros, o que dá acesso direto às oitavas de final.

A classificação do clube merengue veio após o empate entre Roma e Paris Saint-Germain, resultado que deu ao Real Madrid a garantia oficial de seguir na campanha europeia. Por outro lado, o time francês, que soma 13 pontos, ficou impedido de confirmar a vaga na quinta rodada, ao desperdiçar a chance de conquistar mais uma vitória na competição.

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Agora, o Paris Saint-Germain precisa evitar a derrota para o Aston Villa, fora de casa, no dia 8 de dezembro, para garantir a vaga na fase eliminatória sem depender dos resultados dos rivais. Depois disso, o time encara Como e Galatasaray nas duas últimas rodadas, em janeiro.

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Apesar do tropeço diante da Roma, o clube parisiense não parece correr risco de perder a classificação. Segundo as projeções da Opta, o time tem 94,08% de chance de terminar a fase de liga entre os oito primeiros, o que lhe garantiria vaga direta nas oitavas de final, conforme destacou a emissora francesa RMC Sport.

Na briga pela liderança, o Real Madrid é o principal candidato a terminar a fase de liga em primeiro lugar, com 54,93% de chance, segundo as projeções da Opta. Já o Paris Saint-Germain tem 19,75% de chance de ficar com a liderança e 24,69% de terminar a fase em segundo lugar.

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Vale lembrar que o Paris Saint-Germain conquistou as duas últimas edições da Champions League, embora não tenha conseguido a classificação direta para as oitavas de final em nenhuma das duas ocasiões.