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A Inter anuncia a criação de um novo projeto social chamado "Fondazione Inter".

Nesse contexto, continua a parceria histórica com o Inter Campus, ativa desde 1997, quando o presidente era Massimo Moratti (na foto).

O COMUNICADO OFICIAL: O FC Internazionale Milano anuncia com satisfação que, após meses de planejamento estratégico, a Fondazione Inter começará a operar nas próximas semanas.

O projeto representa uma evolução natural do trabalho que a Inter desenvolve há anos nas áreas de responsabilidade social, sustentabilidade e apoio à comunidade local. O objetivo é preservar, promover e colocar à disposição da sociedade o patrimônio humano, cultural e de valores construído pelo clube em mais de um século de história.

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A fundação atuará para transformar sua capacidade de inspirar, envolver e mobilizar em oportunidades concretas para pessoas e comunidades. Suas atividades serão desenvolvidas por meio de programas e iniciativas capazes de favorecer o crescimento pessoal, a participação social e a criação de caminhos que gerem um impacto positivo e duradouro, com atenção especial às novas gerações.

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A nova entidade colocará à disposição do terceiro setor, das instituições e das organizações que atuam na área social a rede de relações, as competências e a capacidade de mobilização da Inter, com o propósito de apoiar e ampliar o trabalho de quem atua todos os dias em benefício das pessoas e das comunidades.

Por meio da fundação, o clube desenvolverá projetos e iniciativas específicas, promovendo caminhos de emancipação, oportunidades de crescimento e atividades de apoio, com atenção especial ao esporte como poderosa ferramenta de democracia. E fincará raízes firmes em Milão. A cidade onde a Inter nasceu e cresceu representa o ponto de partida natural das atividades, com a convicção de que o vínculo com a comunidade local é um elemento fundamental da identidade do clube.

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É justamente graças à força dessas raízes que a atuação da fundação poderá se estender gradualmente para além das fronteiras nacionais, ajudando a difundir pelo mundo os valores de abertura, solidariedade e atenção às pessoas que sempre caracterizaram a Inter.

Nessa trajetória, a parceria histórica com o Inter Campus, ativa desde 1997, continuará sendo um componente fundamental da estratégia filantrópica do clube. O FC Internazionale Milano continuará a apoiar seu desenvolvimento e suas atividades, permitindo que o programa expresse pelo mundo a identidade, os valores e os símbolos que distinguem o clube. Assim, a Inter dará continuidade às suas ações sociais e de cooperação internacional por meio de iniciativas flexíveis e de longo prazo voltadas às comunidades locais.

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Além das atividades em campo, a fundação pretende ser um espaço de diálogo e reflexão sobre temas de grande relevância social, promovendo o encontro de diferentes competências, experiências e perspectivas. Com a participação dos setores científico, acadêmico, cultural e institucional, contribuirá para promover uma cultura de participação, responsabilidade e crescimento compartilhado.

Com o tempo, sua atuação será desenvolvida por meio de iniciativas e projetos capazes de compreender as necessidades das comunidades e as transformações da sociedade, mantendo firme o vínculo com os valores que sempre distinguiram a Inter.