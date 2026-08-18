Oficial: lenda da França é o novo técnico de Senegal

A Federação Senegalesa de Futebol anunciou, nesta terça-feira, o novo treinador dos Leões de Teranga.

A conta oficial da seleção do Senegal escreveu na rede "X": "Patrick Vieira é o novo treinador da seleção principal do Senegal. A data de sua apresentação oficial e os próximos passos do processo de sua contratação serão anunciados posteriormente. Bem-vindo ao Senegal".

A Federação Senegalesa de Futebol havia demitido o treinador Pape Thiaw e toda a sua comissão técnica, após a decepcionante eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 diante da Bélgica, de forma dramática e dura, em uma decisão que a imprensa local descreveu como o "nocaute" para um projeto que carregava grandes ambições.

Em comunicado oficial divulgado após a reunião do comitê executivo, a federação esclareceu que a decisão da demissão decorre da "avaliação do desempenho da equipe e de suas perspectivas futuras", afirmando que a mudança veio "em benefício do futebol senegalês".

