Oficial: Klopp é o novo selecionador da Alemanha. Mas avisa: "Nada de ataques pessoais ou vou-me embora"

A Alemanha oficializou Jurgen Klopp: será o selecionador nacional até ao Mundial de 2030, marcado para Espanha, Portugal e Marrocos.





"Isto representa o auge ideal da minha carreira, da minha vida, da minha vida profissional. Dedicarei todas as minhas energias a este cargo", explicou o técnico em conferência de imprensa. Depois, deixou logo tudo claro: "É uma grandíssima honra e vou ser muito bem pago por isso, mas no dia em que vocês disserem que já não me querem, vou-me embora, sem pedir indemnização. Se a Federação disser 'assim não queremos continuar', eu vou-me embora. Se se comportarem mal e não deixarem a minha família em paz, também me vou embora nesse caso".

O ex-treinador do Liverpool pediu depois a ajuda de todos, incluindo da comunicação social: "No caminho que vamos iniciar, também precisaremos de vocês: seria importante que no futuro, na forma de contar as coisas, houvesse maior correção e se evitassem juízos demasiado rápidos".