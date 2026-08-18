Oficial: Juventus anuncia contratação do novo goleiro

A Juventus anunciou oficialmente, nesta terça-feira, a contratação do goleiro italiano Guglielmo Vicario, vindo do Tottenham, para reforçar sua meta na nova temporada.

A Juventus informou por meio de seu site oficial que Vicario se transferiu do Tottenham para a Juventus por empréstimo até 30 de junho de 2027.

Acrescentou que o goleiro Vicario, nascido em 1996, foi formado na academia de base da Udinese antes de jogar pelas equipes de Venezia, Perugia, Cagliari e Empoli, onde disputou 69 partidas no Campeonato Italiano.

Em 2023, transferiu-se para o Tottenham, onde jogou 117 partidas, além de conquistar o título da Liga Europa da temporada 2024/25, antes desta nova aventura na Juventus.

Por sua vez, a rede francesa "Foot Mercato" apontou que a Juventus contratou o goleiro italiano de 29 anos por empréstimo com opção de compra, por 10 milhões de euros incluindo as bonificações.

Alguns relatos da imprensa haviam indicado que a Juventus tentou contratar o argentino Emiliano Martínez e Zion Suzuki, antes de encontrar sua solução em Vicario.











