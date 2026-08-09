O Chelsea anunciou a saída de seu zagueiro inglês Trevoh Chalobah, oficialmente, rumo ao clube italiano Como, durante a atual janela de transferências de verão.

O Chelsea afirmou por meio de seusite oficial: "Trevoh Chalobah concluiu sua transferência permanente para o Como, encerrando assim sua trajetória como jogador do Chelsea após quase duas décadas com o clube".

Chalobah entrou para o Chelsea aos nove anos de idade, seguindo os passos de seu irmão mais velho Nathaniel, e passou pela academia do clube, sendo uma peça fundamental na equipe que venceu a Liga dos Campeões da UEFA de Juniores em 2016. Chalobah também conquistou a Copa da Inglaterra Sub-18 duas vezes consecutivas, marcando um gol tanto na semifinal quanto na final em 2017.

Depois disso, veio uma série de empréstimos bem-sucedidos no futebol profissional — no Ipswich Town, no Huddersfield Town e no Lorient — antes de Chalobah se tornar membro permanente do elenco do Chelsea pouco depois de completar 22 anos de idade.

Chalobah anunciou sua chegada de forma marcante: em sua primeira aparição pelo clube, Chalobah brilhou e contribuiu para nossa conquista da Supercopa em Belfast nos pênaltis contra o Villarreal. Poucos dias depois, marcou um belo gol em sua primeira partida na Premier League, contribuindo para a vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace.

Chalobah, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Inglaterra, se prepara para uma nova experiência em sua carreira com o Como, que vai disputar a Liga dos Campeões da UEFA pela primeira vez em sua história.