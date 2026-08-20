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Oficial: Iakobishvili foge do banco do Barcelona rumo à segunda divisão

Mercado da bola
A. Yaakobishvili
Barca Atletic
Almería
Hungria
Espanha

Em busca de salvar seu futuro

O Barcelona definiu o futuro de um dos seus principais talentos na posição de goleiro e anunciou oficialmente o empréstimo do jovem goleiro húngaro Áron Yaakobishvili ao Almería, com opção de compra, em um movimento cujo principal objetivo é garantir que o jogador tenha minutos reais de jogo.

Yaakobishvili havia iniciado a pré-temporada com a equipe principal sob o comando de Hansi Flick, mas o jovem goleiro preferiu sair temporariamente em busca de uma oportunidade para atuar com regularidade, temendo que seu desenvolvimento estagnasse no banco de reservas.

O goleiro húngaro chegou ao Almería há poucos dias, onde já foi visto nas arquibancadas do estádio de seu novo clube acompanhando a goleada de sua equipe sobre o Eldense pelo placar de 3 a 0, em um claro sinal de sua rápida integração ao novo ambiente.

A escolha do Almería é considerada ideal para Yaakobishvili, já que ele trabalhará sob o comando do treinador Francisco Javier García Pimienta, ex-treinador da academia do Barcelona e conhecido por sua grande confiança nos jovens talentos e por conceder-lhes oportunidades, o que proporciona um ambiente ideal para o goleiro húngaro provar suas capacidades.

Por outro lado, e após confirmar a saída de Yaakobishvili, o Barcelona planejava alternar entre a dupla de jovens Eder Aller e Iker Rodríguez como terceiro goleiro da equipe principal ao lado de Joan García e Szczesny, mas as últimas horas testemunharam uma reviravolta surpreendente com a apresentação de uma proposta ao veterano goleiro croata Dominik Livakovic para reforçar a posição de goleiro, à espera da decisão final entre apostar na experiência ou continuar apostando nos jovens.

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