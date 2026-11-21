Salvatore Soviero está de volta ao banco de reservas. O ex-goleiro, de 53 anos, é oficialmente o novo técnico do Enna na Série D.
Lanterna do Grupo I, com apenas 3 pontos conquistados nas primeiras 12 rodadas do campeonato, a equipe siciliana anunciou sua chegada para substituir Alfredo Cimino, demitido após a derrota por 3 a 0 fora de casa para o Nissa.
Por causa de algumas questões burocráticas, Soviero não poderá ficar no banco de reservas no jogo em casa marcado para domingo à tarde contra o Castrumfavara. A rodada seguinte está prevista para 29 de novembro, em Ragusa.
Na temporada 2003/2004, quando jogava pelo Venezia na Série B, Soviero foi suspenso por 5 meses após uma briga em campo neutro, em Bari, contra o Messina.
O COMUNICADO OFICIAL
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O Enna Calcio comunica que decidiu demitir Alfredo Cimino do cargo de técnico da equipe principal, com efeito imediato.
A decisão foi tomada pela diretoria após uma avaliação cuidadosa do desempenho esportivo e da necessidade de dar uma guinada imediata à equipe, em uma fase crucial da temporada.
A permanência na Série D é uma prioridade absoluta para o clube. Por isso, a diretoria considerou necessário tomar uma decisão firme, no interesse da equipe, da cidade e do Enna Calcio.
O clube, a diretoria e toda a comunidade de Enna agradecem ao técnico Alfredo Cimino pelo trabalho realizado, pelo profissionalismo e pela dedicação demonstrados durante sua passagem pelo comando do Enna Calcio.
Desejamos a ele sucesso na continuidade da carreira.
Hoje começa uma nova fase. O objetivo é um só: escapar do rebaixamento e defender, por todos os meios esportivos, a permanência do Enna Calcio na Série D.
Obrigado, técnico Alfredo Cimino.
O Enna Calcio confia oficialmente o comando técnico da equipe principal a Salvatore Soviero, profissional de grande experiência no futebol italiano.
Ex-goleiro profissional, defendeu clubes importantes como Genoa, Salernitana, Venezia, Reggina, Cosenza, Perugia e Crotone, e estreou na Série A pela Reggina.
Depois de encerrar a carreira de jogador, tornou-se técnico e acumulou passagens pelos bancos de reservas de Palmese, Città di Castello e Real Volla.
A COMISSÃO TÉCNICA
Salvatore Bertuccio – Auxiliar técnico
Antigo ídolo do Enna Calcio, volta a trabalhar pelo clube após aceitar o convite da nova diretoria. A ele, nossos mais sinceros agradecimentos e votos de sucesso no trabalho.
Massimo Greco – Preparador de goleiros
Outro nome histórico do Enna Calcio, que já integrava a comissão como auxiliar técnico, seguirá no clube como preparador de goleiros.
Devido à necessidade de resolver algumas questões burocráticas, o técnico Soviero não estará no banco de reservas no jogo de domingo.
O auxiliar técnico Salvatore Bertuccio comandará a equipe.