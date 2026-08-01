Em uma medida surpreendente que contraria sua política de investimentos dos últimos anos, o Chelsea anunciou oficialmente a contratação do veterano atacante inglês Danny Welbeck, vindo do Brighton, em um acordo válido por duas temporadas, atendendo ao desejo de seu novo treinador Xabi Alonso.

O anúncio oficial veio por meio de um comunicado divulgado pelo clube londrino neste sábado, no qual se lê: "O Chelsea tem o prazer de anunciar a contratação de Danny Welbeck, vindo do Brighton and Hove Albion, um dos clubes da Premier League", em um movimento que representa o retorno do jogador de 35 anos às fileiras dos grandes clubes.

Essa contratação atende a um pedido de Xabi Alonso, que assumiu o comando técnico em Stamford Bridge neste verão em sua primeira experiência na Premier League, após um período decepcionante no Real Madrid, tendo o treinador espanhol insistido na contratação de um jogador experiente e acostumado às pressões do futebol inglês.

Welbeck possui um extenso histórico na Premier League, tendo jogado anteriormente pelo Manchester United e pelo Arsenal, antes de se tornar uma peça de valor inestimável no elenco do Brighton na temporada passada, marcando 14 gols e dando duas assistências decisivas em 40 partidas por todas as competições.

A contratação não representou um grande risco para o Chelsea, já que restava apenas um ano no contrato do jogador com o Brighton, até junho de 2027, o que facilitou a conclusão da transferência em condições adequadas para ambas as partes, em um acordo válido por duas temporadas.

Essa medida representa uma mudança notável na estratégia do Chelsea, que nos últimos anos apostou na contratação de jogadores jovens, mas conceder a Xabi Alonso amplos poderes nas contratações foi uma de suas condições fundamentais ao chegar ao clube, especialmente após receber um valioso presente de boas-vindas, que foi a contratação de Morgan Rogers por 138 milhões de euros.

Essa contratação permite a Welbeck dar continuidade à sua carreira em seu país natal, depois de ter jogado exclusivamente no Reino Unido ao longo de toda a sua trajetória, em um grande e último desafio pelo qual ele busca provar que a experiência e a competência não conhecem limites de idade.