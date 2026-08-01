Oficial: Chelsea atende pedido de Alonso e fecha contratação surpreendente

Em um movimento surpreendente que contraria sua política de investimentos dos últimos anos, o Chelsea anunciou oficialmente a contratação do veterano atacante inglês Danny Welbeck, vindo do Brighton, em um negócio que se estende por duas temporadas, atendendo ao desejo de seu novo treinador Xabi Alonso.

O anúncio oficial veio por meio de um comunicado emitido pelo clube londrino neste sábado, no qual se lê: "O Chelsea tem o prazer de anunciar a contratação de Danny Welbeck, proveniente do Brighton and Hove Albion, um dos clubes da Premier League", em um passo que representa o retorno do jogador de 35 anos às fileiras dos grandes clubes.

Este negócio atende a um pedido de Xabi Alonso, que assumiu suas funções de treinador em Stamford Bridge neste verão, em sua primeira experiência na Premier League após uma passagem decepcionante pelo Real Madrid, tendo o treinador espanhol insistido na contratação de um jogador experiente e acostumado às pressões do futebol inglês.

Welbeck possui um extenso histórico na Premier League, tendo jogado anteriormente pelo Manchester United e pelo Arsenal, antes de se tornar um elemento inestimável nas fileiras do Brighton na temporada passada, marcando 14 gols e dando duas assistências em 40 partidas por todas as competições.

O negócio não representou um grande risco para o Chelsea, já que restava apenas um ano no contrato do jogador com o Brighton, até junho de 2027, o que facilitou a concretização da transferência em condições adequadas para ambas as partes, em um acordo que se estende por duas temporadas.

Este passo representa uma mudança notável na estratégia do Chelsea, que nos últimos anos se baseou na contratação de jogadores jovens, mas conceder a Xabi Alonso amplos poderes nas negociações foi uma de suas condições fundamentais ao se juntar ao clube, especialmente após receber um valioso presente de boas-vindas, que foi a contratação de Morgan Rogers por 138 milhões de euros.

Este negócio permite a Welbeck dar continuidade à sua carreira futebolística em sua terra natal, depois de ter jogado exclusivamente no Reino Unido durante toda a sua trajetória, em um último grande desafio por meio do qual busca provar que a experiência e a competência não conhecem limites de idade.