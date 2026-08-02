O Chelsea anunciou oficialmente neste domingo a contratação do jogador da seleção argentina durante a atual janela de transferências de verão.
O Chelsea emitiu um comunicado oficial, no qual afirmou: "O Chelsea Football Club tem o prazer de confirmar a contratação do jogador argentino e internacional Valentín Barco, vindo do Strasbourg".
E prosseguiu: "O versátil meio-campista assinou contrato até 2033 e se juntará ao técnico Xabi Alonso e a seus novos companheiros em um momento posterior da pré-temporada".
O clube explicou que Barco, de 21 anos, iniciou sua carreira no Boca Juniors, na Argentina, e disputou sua primeira partida como profissional aos 16 anos, após ter subido nas categorias de base da academia do clube, e conquistou diversos títulos antes de se transferir para a Inglaterra em 2024 para se juntar ao Brighton and Hove Albion.
Durante seu período no litoral de Sussex, aproveitou passagens por empréstimo no Sevilla e no Strasbourg, tendo se juntado a este último em definitivo após a temporada 2024/25, que marcou seu período de destaque e no qual ajudou o Strasbourg a garantir a participação nas competições europeias.
Barco contribuiu com 12 gols em 43 partidas em todas as competições na última temporada, e seu destaque com o clube o levou a integrar a lista da seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026, tendo atualmente cinco partidas internacionais.
O clube encerrou seu comunicado: "Bem-vindo ao Chelsea, Valentín. Estamos ansiosos por sua chegada ao time em breve".