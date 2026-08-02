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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Oficial: Chelsea anuncia contratação de jogador da seleção da Argentina

Mercado da bola
Premier League
Campeonato Francês
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Chelsea
V. Barco
England
França
Espanha
Argentina
EUA

Presente na lista da Argentina para a Copa do Mundo de 2026

O Chelsea anunciou oficialmente neste domingo a contratação do jogador da seleção argentina durante a atual janela de transferências de verão.

O Chelsea emitiu um comunicado oficial, no qual afirmou: "O Chelsea Football Club tem o prazer de confirmar a contratação do jogador argentino e internacional Valentín Barco, vindo do Strasbourg".

E prosseguiu: "O versátil meio-campista assinou contrato até 2033 e se juntará ao técnico Xabi Alonso e a seus novos companheiros em um momento posterior da pré-temporada".

O clube explicou que Barco, de 21 anos, iniciou sua carreira no Boca Juniors, na Argentina, e disputou sua primeira partida como profissional aos 16 anos, após ter subido nas categorias de base da academia do clube, e conquistou diversos títulos antes de se transferir para a Inglaterra em 2024 para se juntar ao Brighton and Hove Albion.

Durante seu período no litoral de Sussex, aproveitou passagens por empréstimo no Sevilla e no Strasbourg, tendo se juntado a este último em definitivo após a temporada 2024/25, que marcou seu período de destaque e no qual ajudou o Strasbourg a garantir a participação nas competições europeias.

Barco contribuiu com 12 gols em 43 partidas em todas as competições na última temporada, e seu destaque com o clube o levou a integrar a lista da seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026, tendo atualmente cinco partidas internacionais.

O clube encerrou seu comunicado: "Bem-vindo ao Chelsea, Valentín. Estamos ansiosos por sua chegada ao time em breve".



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