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A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou a adoção do árbitro assistente de vídeo (VAR) em todas as partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões da África e da Copa das Confederações da CAF na temporada 2026-2027.

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A Confederação Africana de Futebol confirmou a novidade em comunicado publicado em seu site oficial.

A medida marca a primeira vez em que o VAR será utilizado na fase de grupos das competições africanas de clubes. Até então, seu uso se restringia às fases eliminatórias da Liga dos Campeões da África e da Copa das Confederações da CAF.

Com o início da fase de grupos da Copa das Confederações da CAF nesta sexta-feira, 27 de novembro de 2026, a tecnologia oferecerá apoio adicional aos árbitros das partidas e contribuirá de forma significativa para elevar o nível da condução dos jogos e da arbitragem, colocando-o entre os melhores do mundo.

Em seu comunicado, a CAF afirmou: "Sob a liderança de Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol, a entidade priorizou o investimento em infraestrutura do futebol, tecnologia, desenvolvimento da arbitragem e na elevação das competições a padrões de profissionalismo".

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E acrescentou: "A implementação da tecnologia foi possível graças ao programa da Academia de VAR da Confederação Africana de Futebol, que forneceu a tecnologia necessária, além de treinar e capacitar árbitros de vídeo qualificados nas seis associações regionais da CAF".

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A entidade prosseguiu: "Os cursos de formação especializados em VAR, organizados no âmbito das associações regionais e do continente africano, também contribuem para ampliar a base de árbitros qualificados e experientes nessa área".

Essa expansão na formação de árbitros de alto nível tem como objetivo reforçar a consistência das decisões da arbitragem e consolidar a confiança na arbitragem africana e no futebol africano.

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A Confederação Africana de Futebol já vinha ampliando gradualmente o uso do VAR em suas principais competições, incluindo a Copa Africana de Nações, a Copa Africana de Nações Feminina e as competições africanas de clubes.

Grande evolução

Nos últimos anos, a arbitragem africana tem sido alvo de ações cada vez mais frequentes por parte da CAF, dentro de um plano que busca aprimorar a competência dos árbitros, ampliar o número de profissionais aptos a apitar grandes partidas e reduzir os erros que afetam os resultados das competições continentais.

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Nesse contexto, a CAF lançou em agosto de 2024 um programa especializado chamado Academia de VAR, voltado às 54 federações nacionais filiadas, com o objetivo de preparar uma nova geração de árbitros capazes de lidar com a tecnologia moderna em competições nacionais e internacionais.

O programa tinha como meta alcançar 180 árbitros por meio de workshops de treinamento distribuídos entre as associações regionais. A iniciativa abrangeu as regiões da África Ocidental e Central, do sul, do norte e do leste do continente, garantindo que os programas de capacitação beneficiassem um público mais amplo e que a experiência não ficasse restrita a um grupo limitado de árbitros.

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Raul Chipenda, diretor de desenvolvimento técnico da CAF, afirmou que o desenvolvimento da arbitragem exige o aumento do número de árbitros experientes no uso da tecnologia, em vez da dependência de um pequeno grupo de profissionais experientes. Ele também ressaltou a importância de o continente contar com uma ampla base de talentos capazes de competir no mais alto nível.

Em outubro de 2026, a Confederação Africana realizou seu congresso estratégico em Cabo Verde, com a participação de dirigentes técnicos e especialistas em desenvolvimento do futebol, para discutir formas de elevar o nível do esporte nas federações filiadas. As reuniões também reforçaram a importância de aprimorar a gestão das competições e de desenvolver os aspectos técnicos e organizacionais.