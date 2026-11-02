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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Oficial: Bayern de Munique define situação de Olise para o confronto diante do Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
M. Olise
M. Neuer
Espanha
Alemanha
França

O clube bávaro anuncia a notícia confirmada

O Bayern de Munique recebeu um forte impulso moral antes do confronto contra o Atlético de Madrid, na noite desta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, após a confirmação de que seu ponta francês Michael Olise está apto para disputar a partida, na sequência das preocupações que cercaram sua condição por causa da lesão sofrida durante o último confronto contra o Borussia Dortmund.

Olise havia sido obrigado a deixar o gramado na partida do clássico alemão, que terminou empatada (2 a 2) no último sábado, após sofrer uma lesão no joelho direito, o que gerou preocupação dentro do clube bávaro sobre a possibilidade de sua ausência no aguardado confronto europeu.

Mas os exames e a evolução posterior trouxeram notícias tranquilizadoras para a comissão técnica comandada por Vincent Kompany, já que o jogador francês participou dos treinos coletivos na manhã de segunda-feira, confirmando sua recuperação da lesão e passando a integrar a lista do Bayern de Munique que viaja para o confronto contra o Atlético de Madrid, segundo o que o clube bávaro divulgou em suas páginas oficiais nas redes sociais.

E as boas notícias dentro do Bayern não se limitaram ao retorno de Olise, já que a equipe também recuperou os serviços de seu veterano goleiro Manuel Neuer, que ficou ausente das últimas três partidas, dando a Kompany opções adicionais antes do difícil teste no estádio Wanda Metropolitano.

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Por outro lado, o Bayern de Munique não conta com alguns de seus elementos importantes durante o confronto, com destaque para Luis Díaz e Jamal Musiala, além de Ismaël Saibari e Serge Gnabry, em ausências que podem obrigar o treinador belga a fazer alguns ajustes em sua escalação titular.

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