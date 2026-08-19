Oficial: Aston Villa contrata alvo do Paris Saint-Germain

O clube inglês Aston Villa anunciou nesta quarta-feira a contratação oficial do goleiro japonês Zion Suzuki, vindo do Parma, da Itália, em uma transferência em definitivo, vencendo assim a disputa pela contratação do jogador, que esteve muito perto de se juntar ao Paris Saint-Germain durante a atual janela de transferências de verão.

O Paris Saint-Germain havia se aproximado de fechar a contratação de Suzuki, após chegar a um acordo com o Parma e com o entorno do jogador por cerca de 35 milhões de euros, mas as negociações desmoronaram nos últimos instantes por causa de divergências financeiras.

De acordo com o jornal francês "L'Équipe", o clube parisiense decidiu se retirar do negócio depois que os representantes do goleiro exigiram receber uma comissão adicional de quase 3 milhões de euros, algo que foi recusado pela diretoria do Paris, que considerou o pedido uma espécie de "chantagem". O jornal acrescentou que os dirigentes do Saint-Germain tentaram entrar em contato com o jogador, mas seus assessores o impediram de responder, levando o campeão da Europa a encerrar o caso em definitivo.

O Aston Villa aproveitou rapidamente o fracasso das negociações e apresentou uma proposta semelhante à que havia sido feita pelo Paris Saint-Germain, conseguindo obter a aprovação de Suzuki antes de anunciar hoje a conclusão oficial da contratação.

O Aston Villa afirmou, em comunicado publicado em seu site oficial, que Suzuki se juntou à equipe com contrato em definitivo, vindo do Parma, destacando que o goleiro japonês disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção de seu país.

O clube acrescentou que Suzuki, nascido nos Estados Unidos, cresceu na cidade japonesa de Urawa e estreou pela equipe principal do Urawa Red Diamonds aos dezesseis anos de idade, antes de viver uma curta passagem pelo Sint-Truiden, da Bélgica, e depois se transferir para o Parma, onde jogou nas duas últimas temporadas no Campeonato Italiano.

O comunicado destacou que o goleiro de 24 anos é considerado um dos talentos emergentes mais promissores em sua posição, e também disputou 22 partidas internacionais com a camisa da seleção principal do Japão, antes de o clube encerrar seu comunicado dando as boas-vindas a Suzuki e desejando-lhe sucesso em sua trajetória com a equipe.

Leia também:

Feliz ou triste? A novela entre Barcola e Liverpool está perto do fim