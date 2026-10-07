O Arsenal anunciou a renovação de contrato de seu técnico espanhol Mikel Arteta, com um vínculo de longa duração, que o manterá nas fileiras do clube por mais um período, até 2030.

Arteta havia conduzido o Arsenal à conquista do título da Premier League na temporada passada, pela primeira vez desde 2004, além de ter chegado à final da Liga dos Campeões da Europa, mas acabou perdendo nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.

O Arsenal afirmou em comunicado em seu site oficial, nesta quarta-feira: "Temos o prazer de anunciar que Mikel Arteta assinou um novo contrato de longa duração com o Arsenal".

E acrescentou: "O novo acordo reflete nossa crença conjunta de que o progresso que alcançamos e o sucesso da temporada passada representam o início de um período especial em nossa história".

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E prosseguiu: "Mikel se tornou nosso sétimo técnico a conquistar o título na temporada passada, quando nos sagramos campeões pela décima quarta vez. Esse foi nosso quarto título do Campeonato Inglês e o primeiro desde há 22 anos".

E destacou: "Juntos, seguimos focados em construir sobre esse sucesso, em competir pelos grandes títulos de forma sustentável e em continuar fortalecendo o vínculo profundo entre o clube e nossos torcedores".

Os copresidentes Stan e Josh Kroenke disseram: "Tem sido uma jornada maravilhosa até aqui, e estamos empolgados com o que o futuro reserva nessa relação especial. A temporada passada foi um momento histórico na trajetória do Arsenal, um momento em que criamos lembranças que durarão a vida toda. E estamos determinados a criar muitas outras nos próximos anos".

E continuou: "Temos um vínculo especial com Mikel. Estamos extremamente orgulhosos de tudo o que conquistamos desde seu retorno ao clube em 2019".

Por sua vez, Arteta disse: "É uma grande honra comprometer meu futuro com o clube e continuar trabalhando com pessoas excepcionais que desejam o melhor para o Arsenal. Este clube é único em sua essência, com sua personalidade marcante e a sensação que ele proporciona, e sinto um enorme orgulho por nossa jornada juntos ter continuidade".

E completou: "Já construímos um vínculo especial e criamos lembranças que durarão a vida toda, e o mais empolgante de verdade é que isto é apenas o começo do que podemos conquistar juntos. Sou extremamente grato a Stan e Josh pela confiança e pelo apoio, e é uma honra comandar este clube nesta etapa especial de sua história, que se estende por 140 anos".

E prosseguiu: "Este é um momento de grande orgulho para mim e para minha família. Sinto o amor e o respeito de nossos torcedores incríveis, e eu, por minha vez, retribuo esse amor e esse respeito".

Mikel foi nomeado treinador principal do Arsenal em dezembro de 2019, e assumiu o comando em 361 partidas em todas as competições, com um aproveitamento de 62,05%, o melhor índice de qualquer técnico em tempo integral na história do clube londrino.







