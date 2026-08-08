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Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images
SID

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Oficial! Arsenal anuncia a segunda contratação mais cara da história do clube

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B. Guimaraes

O campeão inglês Arsenal concretizou a contratação do jogador que desejava e tirou o brasileiro Bruno Guimarães, da seleção brasileira, do rival de liga Newcastle United.

Como o clube do jogador da seleção alemã Kai Havertz anunciou neste sábado, o atleta de 28 anos assinou um contrato de cinco anos. Cerca de 87 milhões de euros devem ir para o Newcastle, que, no início da passagem do técnico Matthias Jaissle, perde sua figura central no meio-campo.

"Este passo é muito difícil para mim, porque o Newcastle significa muito para mim, mas eu queria viver algo novo na minha vida. Sinto que estou pronto para um novo desafio", disse o jogador de 28 anos, que havia se transferido do Olympique Lyon para o Newcastle em 2022 por quase 50 milhões de euros.

Os Gunners vinham tentando contratar o brasileiro havia vários meses e agora fazem dele a segunda transferência mais cara da história do clube, atrás apenas do companheiro de meio-campo Declan Rice (117 milhões de euros). O inglês Rice aparentemente também teve participação na ida de Guimaraes.

Arsenal já havia contratado Hincapie, Meslier e Tzolis antes

"Venha para cá, e por favor sem brigas, agora somos amigos", contou Guimaraes sobre uma mensagem de Rice. No norte de Londres, Guimaraes também atuará atrás de um jogador da seleção alemã. Depois de no ano passado o alemão Nick Woltemade ter ido em busca de gols à sua frente, ele agora encontrará Havertz no finalista da Liga dos Campeões.

Guimaraes já é a quarta contratação do Arsenal, depois de já terem sido concluídas anteriormente as chegadas de Piero Hincapie, Illan Meslier e Christos Tzolis (40 milhões).

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