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O Al Ahly, do Egito, encerrou a polêmica sobre o futuro de seu técnico, o marroquino Hussein Amouta, e anunciou oficialmente a demissão dele e de sua comissão técnica após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids, pela nona rodada do Campeonato Egípcio, na noite de segunda-feira. A diretoria começa agora a se movimentar para escolher um novo treinador que comande o time na próxima etapa.

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Em comunicado oficial divulgado nas primeiras horas da manhã de terça-feira, o Al Ahly afirmou: “O clube agradeceu ao treinador Hussein Amouta e à sua comissão técnica pelo período em que estiveram à frente do time principal de futebol”. O clube explicou ainda que a decisão foi tomada com base na avaliação apresentada por Yassin Mansour, vice-presidente do clube, e Sayed Abdel Hafiz, membro do conselho de administração, os responsáveis pela supervisão do departamento de futebol.

O comunicado acrescentou que Mansour e Abdel Hafiz apresentarão as alternativas cotadas para assumir o cargo nas próximas horas.

Os contornos da nova decisão: quem será o substituto de Amouta no Al Ahly?

Quanto à identidade do substituto, o apresentador Ibrahim Fayek afirmou, no canal MBC Masr, que a tendência mais forte dentro do Al Ahly é a contratação de um técnico egípcio , explicando que a disputa está entre quatro nomes e que a escolha final ainda depende dos responsáveis pelo departamento de futebol.

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As opções locais ficaram ainda mais escassas depois que Ali Maher foi nomeado técnico da seleção do Egito. Seu nome vinha sendo citado com frequência entre os candidatos a assumir o Al Ahly, o que obriga a diretoria a estudar outros nomes ou partir para uma opção estrangeira, caso surja um perfil adequado para a próxima etapa.

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Por sua vez, o apresentador Saif Zaher revelou, em seu programa “Malaab ON Sport”, no canal ON Sport, que a maioria do conselho de administração do Al Ahly aprovou a demissão de Amouta após a derrota para o Pyramids, a primeira do treinador em 14 jogos (11 vitórias e dois empates) disputados nesta temporada, entre competições nacionais e continentais, desde que foi contratado em meados de junho passado.

Vídeo: complô contra Amouta? Acusação catastrófica contra os jogadores do Al Ahly após o baque diante do Pyramids

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Em reportagem posterior, o canal ON Sport informou, citando suas fontes, que Sami Komsan, ex-auxiliar técnico do Al Ahly e atual treinador do Arab Contractors, lidera a lista de candidatos ao cargo e é, até agora, o nome mais forte. A definição, no entanto, depende de o clube não fechar com um técnico estrangeiro de peso que atenda às necessidades atuais do time. Além disso, os pagamentos devidos aos jogadores foram suspensos até que os resultados melhorem.

O Al Ahly teve uma atuação modesta diante do Pyramids e, com a derrota, estacionou nos 20 pontos e caiu para a terceira posição, enquanto o adversário chegou a 27 pontos e segue na liderança. O rival Zamalek, por sua vez, subiu para o segundo lugar, com 22 pontos, após vencer o El Gouna por 2 a 1, pela mesma rodada, na segunda-feira.

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Desde a eleição de Mahmoud El Khatib como presidente do clube, em novembro de 2017, o Al Ahly foi comandado por Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup e, por fim, Hussein Amouta. Assim, o clube se prepara para contratar o décimo técnico da gestão de El Khatib, sem contar os interinos.

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