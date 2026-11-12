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Relatórios da imprensa detonaram uma surpresa de peso pesado, ao revelarem a possibilidade de transferência do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, para o Campeonato Turco durante a próxima janela de transferências de inverno.

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O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr se encerra ao fim da atual temporada, o que lhe dá o direito de assinar com qualquer clube durante a próxima janela de transferências de inverno e de se transferir gratuitamente para suas fileiras no verão seguinte.

O jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu afirmou, em um vídeo no canal "KAFA Sports" no "YouTube", que um agente intermediário sondou clubes da liga turca sobre a contratação de Cristiano Ronaldo no próximo mercado de inverno.

Caso isso aconteça, Cristiano Ronaldo poderá marcar o gol de número 1000 de sua carreira futebolística longe da liga saudita e do Al-Nassr, feito que a torcida do clube ansiava por ver acontecer com a camisa de seu time.

O "Foguete da Madeira" marcou 985 gols em sua carreira futebolística até o momento, o que significa que precisa de apenas 15 gols para se tornar o primeiro jogador na história do futebol a marcar 1000 gols.

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Essas notícias surgem em um momento em que o nome do astro português não está associado a uma saída do Al-Nassr, onde vive sua quarta temporada e disputa com o clube a conquista dos títulos da Liga Roshn, da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, da Liga dos Campeões da Ásia de Elite e da Supercopa Saudita.

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O Al-Nassr ocupa a terceira colocação na tabela de classificação da liga saudita, com 28 pontos, a dois pontos de distância do líder Al-Hilal e atrás do Al-Qadsiah, que ocupa a segunda posição, pelo saldo de gols.

Por outro lado, o "Al-Alami" ocupa a sétima colocação no grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, com 6 pontos, obtidos em duas vitórias e uma única derrota, restando-lhe uma partida adiada contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

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O Al-Nassr também conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, após vencer o dérbi de Riad contra o Al-Diriyah pelo placar de 4 a 1, e enfrenta o Al-Khaleej na segunda-feira, dia 11 de janeiro, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riad.

E na Supercopa Saudita, no Kuwait, o Al-Nassr se prepara para enfrentar o Al-Khaleej também, no dia 19 de dezembro, na semifinal, e, caso vença, enfrentará o classificado da outra partida entre Al-Ahli e Al-Qadsiah, no dia 23 do mesmo mês.

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Essas notícias vieram pouco tempo após Cristiano Ronaldo anunciar sua aposentadoria do futebol em nível internacional, depois de 23 anos passados com a seleção de Portugal, desde sua primeira aparição com ela em 2003.

Cristiano Ronaldo pôs fim à sua trajetória com a camisa da seleção de seu país após uma crise que ocupou os meios esportivos durante o último período de paralisação internacional e levantou questionamentos sobre sua relação com seu treinador, Roberto Martínez.

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Cristiano Ronaldo encerrou sua jornada internacional após disputar 234 partidas, nas quais marcou 146 gols, e conquistou três títulos com a seleção de seu país, com destaque para a Eurocopa "Euro 2016", além de dois títulos na Liga das Nações da Europa, nos anos de 2019 e 2025.