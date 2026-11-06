Oferta milionária: Youssef En-Nesyri no radar do Campeonato Russo

O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, entrou na lista de interesses de um clube do Campeonato Russo, que pretende contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno.

O jornalista turco Ekrem Konur afirmou, em publicação na sua conta pessoal no "X", que o clube russo CSKA Moscou colocou En-Nesyri no topo dos seus interesses para reforçar o elenco no próximo mercado de inverno.

O jornalista turco esclareceu que o clube russo pretende apresentar uma proposta no valor de 15 milhões de dólares, a fim de convencer o Al-Ittihad a abrir mão dos serviços de seu atacante marroquino.

No entanto, a postura do clube saudita ainda não está clara em relação a essas negociações, seja quanto a uma recusa categórica, seja quanto à entrada em negociações para fechar o negócio de forma oficial.

Fahd Sarah, agente de En-Nesyri, havia confirmado em declarações anteriores que o atacante marroquino já recebeu propostas para deixar o Al-Ittihad no próximo mercado de inverno, mas que ele prefere se concentrar no clube saudita.

O atacante marroquino se juntou ao elenco do Al-Ittihad durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Fenerbahçe, da Turquia, para substituir a saída do atacante francês Karim Benzema rumo ao rival tradicional Al-Hilal.

En-Nesyri conseguiu apresentar grandes atuações desde o início da atual temporada, sob o comando do técnico alemão Jens Wessing, tendo disputado 16 partidas, nas quais marcou 8 gols e deu duas assistências.

Essas grandes atuações levaram o jogador de 29 anos a ser convocado para a seleção de Marrocos durante a atual data Fifa, depois de ter ficado de fora de Marrocos na Copa do Mundo de 2026.