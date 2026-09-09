Ødegaard também vale ouro para o Arsenal na Liga dos Campeões

O Arsenal começou muito bem sua aventura na Champions League. O finalista derrotado da temporada passada venceu o Napoli fora de casa por 0 a 1 nesta quarta-feira. Noa Lang ficou fora da equipe mandante por razões disciplinares.

As duas equipes partiram para o ataque logo de cara. David Raya precisou fazer algumas defesas em chutes de jogadores do Arsenal. Do outro lado, Mikel Merino desperdiçou uma chance clara: sua cabeçada de perto foi defendida pelo goleiro Alex Meret.

Bukayo Saka tentou com uma meia bicicleta, enquanto o ponta depois falhou em posição promissora dentro da área. Pelo Napoli, Kevin De Bruyne foi muito participativo ofensivamente, sem que gols fossem marcados.

Saka foi lançado pouco antes do intervalo e parecia que faria o 0 a 1. Seu chute forte, porém, passou por cima do gol italiano. Assim, o placar era de 0 a 0 quando Napoli e Arsenal foram para o vestiário. Alguns minutos depois do intervalo, Piero Hincapié, que havia subido ao ataque, foi travado no último instante quando o Arsenal aumentou a pressão.

O duelo ficou emocionante no segundo tempo, embora os gols seguissem ausentes. O Arsenal teve em determinado momento 60 por cento de posse de bola, mas isso não resultou no gol de abertura. Enquanto isso, Mikel Arteta seguia incentivando sua equipe à beira do campo. Noni Madueke substituiu Saka quando faltava um quarto de hora para o fim.

Pouco depois, foi novamente Martin Ødegaard quem se mostrou decisivo para o Arsenal: o capitão soltou uma bomba da entrada da área e viu o chute entrar no gol após bater na trave. Um duro golpe para o Napoli, com o tempo passando nos minutos finais.

O Arsenal deveria ter matado o jogo, mas Madueke falhou em um contra-ataque cara a cara com Meret. No rebote, um chute foi tirado em cima da linha. Isso não custou caro aos visitantes, enquanto Kai Havertz ainda marcou em posição de impedimento. Os três pontos vão para Londres.