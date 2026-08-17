Odegaard: A Premier League não vai nos bastar, queremos mais

Martin Ödegaard, capitão do Arsenal, alertou os rivais de que seu clube está ansioso para conquistar vários títulos nesta temporada e que se contentar apenas com a Premier League não é suficiente.

O jogador norueguês brilhou na goleada do Arsenal sobre o Manchester City por 3 a 0 na partida da Supercopa da Inglaterra, no último domingo, quando marcou um gol e foi eleito o melhor jogador da partida.

Essa atuação dominante o deixou ainda mais faminto por mais antes da nova temporada, que começa com o jogo de estreia do Arsenal no campeonato contra o Coventry, na próxima sexta-feira.

Ödegaard afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal inglês "Daily Mail": "Queríamos mostrar o nosso nível".

E acrescentou: "Claro, vencemos o campeonato no ano passado. Mas este ano queremos mais. Há muito pelo que competir. Queremos repetir a conquista no campeonato, além dos outros títulos. Temos muito trabalho pela frente, e ainda há bastante espaço para melhorar".

Ödegaard também elogiou muito o recém-chegado Bruno Guimarães, contratado do Newcastle por 75 milhões de libras esterlinas, que foi titular pela primeira vez com o Arsenal contra o Manchester City.

E completou: "Foi realmente incrível e muito natural. Desde o primeiro dia da chegada dele, foi tudo muito natural. Apesar de termos travado alguns embates grandes com ele no passado, ele se tornou uma parte natural do time".

E prosseguiu: "Você pode ver a qualidade dele. Ele é capaz de recuperar a bola, é um lutador, mas também tem uma qualidade altíssima no trato com a bola".

E apontou: "Ele tem aquele diferencial, o que eu poderia dizer, ele é muito tranquilo com a bola. Sempre leva o tempo necessário e encontra o passe".

E concluiu: "Desde o primeiro momento em que o treino começa, você consegue sentir a presença e o talento dele. Ele é um jogador incrível. Estou ansioso por isso".