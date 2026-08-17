Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

Traduzido por

Odegaard: A Premier League não vai nos bastar, queremos mais

Arsenal x Manchester City
Arsenal
Manchester City
Supercopa da Inglaterra
M. Oedegaard
B. Guimaraes
England
Wales
Noruega
Brasil

As ambições do capitão do Arsenal não têm limites

Martin Ödegaard, capitão do Arsenal, alertou os rivais de que seu clube está ansioso para conquistar vários títulos nesta temporada e que se contentar apenas com a Premier League não é suficiente.

O jogador norueguês brilhou na goleada do Arsenal sobre o Manchester City por 3 a 0 na partida da Supercopa da Inglaterra, no último domingo, quando marcou um gol e foi eleito o melhor jogador da partida.

Essa atuação dominante o deixou ainda mais faminto por mais antes da nova temporada, que começa com o jogo de estreia do Arsenal no campeonato contra o Coventry, na próxima sexta-feira.

Ödegaard afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal inglês "Daily Mail": "Queríamos mostrar o nosso nível".

E acrescentou: "Claro, vencemos o campeonato no ano passado. Mas este ano queremos mais. Há muito pelo que competir. Queremos repetir a conquista no campeonato, além dos outros títulos. Temos muito trabalho pela frente, e ainda há bastante espaço para melhorar".

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Coventry crest
Coventry
COV
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Ödegaard também elogiou muito o recém-chegado Bruno Guimarães, contratado do Newcastle por 75 milhões de libras esterlinas, que foi titular pela primeira vez com o Arsenal contra o Manchester City.

E completou: "Foi realmente incrível e muito natural. Desde o primeiro dia da chegada dele, foi tudo muito natural. Apesar de termos travado alguns embates grandes com ele no passado, ele se tornou uma parte natural do time".

E prosseguiu: "Você pode ver a qualidade dele. Ele é capaz de recuperar a bola, é um lutador, mas também tem uma qualidade altíssima no trato com a bola".

E apontou: "Ele tem aquele diferencial, o que eu poderia dizer, ele é muito tranquilo com a bola. Sempre leva o tempo necessário e encontra o passe".

E concluiu: "Desde o primeiro momento em que o treino começa, você consegue sentir a presença e o talento dele. Ele é um jogador incrível. Estou ansioso por isso".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google