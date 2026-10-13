Oddo: "Inzaghi não tinha qualidade como jogador de futebol"

Massimo Oddo, ex-jogador e ex-treinador do Milan, falou em um longo e interessante podcast do Rompipallone. Em um breve trecho, o campeão do mundo em 2006 e da Europa em 2007 com o Milan contou um episódio divertido sobre seu ex-companheiro de equipe e grande amigo, Filippo Inzaghi, hoje técnico do Palermo. Confira o que ele disse:





"Pippo (Inzaghi) não tinha uma qualidade sequer como jogador. Ele era esperto e inteligente. Como não sabia driblar, corria e jogava a bola ali entre os seus pés, porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela apareceria à sua frente enquanto ele corria."





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"Pippo tinha uma cara de quem dava vontade de dar um tapa, mas no bom sentido. Às vezes, você passava a partida inteira sofrendo fora de casa, ele não acertava uma e, aos 92 minutos, conseguia marcar e fazer você vencer o jogo."