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Um novo clássico é aguardado pelos torcedores de futebol na Arábia Saudita, mais precisamente na Roshn Saudi League, com o duelo entre Al-Ahli e Al-Nassr, partida que ganhou ainda mais emoção nos últimos anos.

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O Al-Nassr visita o Al-Ahli amanhã, sexta-feira, no Estádio Alinma, em Jeddah , em partida adiada da nona rodada da Roshn Saudi League.

O jogo certamente será eletrizante, sobretudo depois dos muitos episódios registrados nos últimos clássicos entre as duas equipes.

Domínio do Al-Nassr

Dentro de campo, é possível afirmar que o Al-Nassr leva vantagem nos últimos anos, com ampla superioridade sobre o Al-Ahli nos confrontos diretos.

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Nos últimos 10 jogos, o Al-Nassr somou 6 vitórias, contra apenas uma do Al-Ahli, enquanto as outras 3 partidas terminaram empatadas.

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Nesses duelos, os jogadores do Al-Nassr marcaram 25 gols contra o Al-Ahli, que balançou as redes 17 vezes.

As taças são do Al-Ahli

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No entanto, um dos três jogos que terminaram empatados rendeu ao Al-Ahli um título diretamente sobre o Al-Nassr: a Supercopa Saudita de 2025, decidida a favor do Al-Ahli nos pênaltis.

Foi o primeiro título do Al-Ahli na Supercopa Saudita após 10 anos de jejum e o segundo de sua história. Curiosamente, o Al-Nassr também foi uma das vítimas na penúltima conquista.

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Em maio de 2016, o Al-Ahli conquistou a Copa do Rei pela última vez, ao vencer o Al-Nassr por 2 a 1 na prorrogação, antes de superar o Al-Hilal na Supercopa.

Até mesmo o penúltimo título do Al-Ahli na Copa do Rei foi conquistado diante do Al-Nassr, em maio de 2012, com vitória por 4 a 1.

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O clássico dos óculos escuros

Essa forte rivalidade dentro de campo inflamou os ânimos entre as torcidas dos dois clubes, e a tensão aumentou especialmente após o rebaixamento do Al-Ahli para a segunda divisão saudita, em 2022.

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A torcida do Al-Nassr aproveitou o rebaixamento para provocar o Al-Ahli em todas as oportunidades, principalmente nos confrontos diretos entre as equipes. A mais recente foi após a vitória por 2 a 0 na 30ª rodada do campeonato da temporada passada.

Depois do apito final, vários jogadores do Al-Nassr, com destaque para os franceses Mohamed Simakan e Kingsley Coman, colocaram óculos de sol, em uma cena com a intenção de zombar do rebaixamento do Al-Ahli.

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Não foi a primeira vez que essas provocações aconteceram. A polêmica começou há cerca de quatro anos e meio, justamente com a queda do Al-Ahli da Roshn Saudi League.

Na época, um conhecido aplicativo de entregas, patrocinador do estádio do Al-Nassr, publicou um anúncio zombando do Al-Ahli após o rebaixamento usando óculos de sol, sob o pretexto de que os jogos da segunda divisão são disputados durante o dia.

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Desde então, os óculos escuros se tornaram a marca registrada dos clássicos entre Al-Ahli e Al-Nassr, já que torcedores e jogadores do Al-Nassr passaram a usá-los constantemente nesses jogos.

O clássico de Demiral

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Essas provocações não passaram despercebidas pelo turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, que também fez questão de provocar a torcida do Al-Nassr, principalmente no último confronto entre as equipes, em abril passado.

Naquela partida, Demiral se envolveu em discussões com vários jogadores do Al-Nassr e zombou do clube da capital por nunca ter conquistado a Liga dos Campeões da Ásia Elite, especialmente porque o jogo aconteceu logo depois de o Al-Ahli levantar seu segundo título da competição.

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E não parou por aí. O zagueiro turco deu declarações polêmicas, nas quais acusou a arbitragem de favorecer o Al-Nassr para dar ao astro português Cristiano Ronaldo seu primeiro título pela equipe.

Por causa dessas atitudes, Demiral recebeu punições pesadas da Comissão Disciplinar da Federação Saudita de Futebol, com destaque para a suspensão de uma partida, além de uma multa de 165 mil riais sauditas.

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Será o primeiro encontro entre as equipes desde esses episódios, o que deve deixar o clássico ainda mais quente.

O clássico das mãos trêmulas

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Além de todos esses episódios, o clássico tem enorme importância para os treinadores das duas equipes, o australiano Ange Postecoglou e o holandês Marino Pušić, por causa da situação de ambos em seus clubes.

É verdade que Postecoglou vem obtendo bons resultados com o Al-Nassr, mas foi duramente criticado após a pesada derrota por 4 a 1 para o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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Alguns compararam o técnico australiano ao antecessor, o português Jorge Jesus, que levou o Al-Nassr ao título da Roshn Saudi League na temporada passada, o que aumenta a pressão sobre ele.

Do outro lado, Pušić enfrenta grande insatisfação da torcida do Al-Ahli, sobretudo diante dos resultados irregulares da equipe na Roshn Saudi League: foram 4 derrotas em 11 jogos, o que deixou o time na sexta posição da tabela.

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As críticas ao técnico holandês aumentaram com a contratação do meio-campista ucraniano Artem Bondarenko, apesar da rejeição da torcida, depois de os dois terem trabalhado juntos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

A gota d'água veio com a derrota por 6 a 1 para o Al-Shabab na Roshn Saudi League, que levou a torcida do Al-Ahli a lançar uma ampla campanha pela demissão do treinador holandês, algo que ainda não aconteceu.

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Esse cenário coloca os dois técnicos sob pressão, já que cada um tentará evitar a derrota por medo de aumentar a revolta da torcida, o que poderia encerrar precocemente a passagem de um deles pelo novo clube.