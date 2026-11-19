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Um novo clássico é aguardado pelos torcedores de futebol na Arábia Saudita, mais precisamente na Saudi Pro League, quando o Al-Ahli enfrenta o Al-Nassr, em um duelo que se tornou cada vez mais emocionante nos últimos anos.

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O Al-Nassr visita o Al-Ahli nesta sexta-feira, no Estádio Alinma, em Jeddah , em partida adiada da 9ª rodada da Saudi Pro League.

O jogo promete ser emocionante, especialmente depois dos muitos episódios que marcaram os últimos clássicos entre as duas equipes.

Domínio do Al-Nassr

Dentro de campo, é possível dizer que o Al-Nassr leva a melhor nos últimos anos, com ampla vantagem sobre o Al-Ahli nos confrontos diretos.

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Nos últimos 10 jogos, o Al-Nassr conquistou 6 vitórias, contra apenas uma do Al-Ahli, enquanto as outras 3 partidas terminaram empatadas.

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Nesses jogos, os jogadores do Al-Nassr marcaram 25 gols contra o Al-Ahli, enquanto os atletas do Al-Ahli balançaram as redes 17 vezes.

As taças são do Al-Ahli

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No entanto, um dos três jogos que terminaram empatados rendeu ao Al-Ahli um título diretamente sobre o Al-Nassr: a Supercopa Saudita de 2025, decidida pelo Al-Ahli nos pênaltis.

Esse foi o primeiro título do Al-Ahli na Supercopa Saudita após um jejum de 10 anos, e o segundo de sua história. Curiosamente, o Al-Nassr também foi uma das vítimas na penúltima conquista.

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Em maio de 2016, o Al-Ahli conquistou pela última vez a Copa do Rei, após vencer o Al-Nassr na prorrogação por 2 a 1, antes de superar o Al-Hilal na Supercopa.

Até mesmo o penúltimo título do Al-Ahli na Copa do Rei veio sobre o Al-Nassr, em maio de 2012, com uma vitória por 4 a 1.

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O clássico dos óculos escuros

Essa forte rivalidade dentro de campo inflamou a relação entre as torcidas dos dois clubes, que ficou ainda mais acirrada após o rebaixamento do Al-Ahli para a segunda divisão saudita, em 2022.

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Os torcedores do Al-Nassr aproveitaram o rebaixamento para provocar o Al-Ahli em todas as oportunidades, especialmente nos confrontos diretos entre as equipes. A mais recente ocorreu após a vitória por 2 a 0, na 30ª rodada do campeonato da temporada passada.

Depois do apito final, vários jogadores do Al-Nassr, com destaque para os franceses Mohamed Simakan e Kingsley Coman, colocaram óculos de sol, em uma cena que tinha como objetivo zombar do rebaixamento do Al-Ahli.

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Não foi a primeira vez que esse tipo de provocação aconteceu. A polêmica começou há cerca de quatro anos e meio, junto com o rebaixamento do Al-Ahli da Saudi Pro League.

Na época, um famoso aplicativo de entregas, que patrocinava o estádio do Al-Nassr, publicou um anúncio zombando do Al-Ahli após a queda, usando óculos de sol, sob o pretexto de que os jogos da segunda divisão eram disputados durante o dia.

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Desde então, os óculos escuros se tornaram a marca registrada dos clássicos entre Al-Ahli e Al-Nassr, já que torcedores e jogadores do Al-Nassr passaram a usá-los constantemente nesses jogos.

O clássico de Demiral

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Essas provocações não passaram despercebidas pelo turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, que também fez questão de provocar a torcida do Al-Nassr, especialmente no último confronto entre as equipes, em abril passado.

Naquela partida, Demiral se envolveu em discussões com vários jogadores do Al-Nassr e zombou do clube da capital por nunca ter conquistado a AFC Champions League Elite, sobretudo porque o jogo aconteceu logo após o Al-Ahli levantar o seu segundo título da competição.

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E não parou por aí: o zagueiro turco deu declarações polêmicas, nas quais acusou a arbitragem de favorecer o Al-Nassr para dar ao astro português Cristiano Ronaldo o seu primeiro título com a equipe.

Por causa dessas atitudes, Demiral recebeu punições severas da Comissão Disciplinar da Federação Saudita de Futebol, com destaque para a suspensão de uma partida, além de uma multa de 165 mil riais sauditas.

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Esta será a primeira vez que as equipes se enfrentam desde esses episódios polêmicos, o que deve deixar o clássico ainda mais quente.

O clássico das mãos trêmulas

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Além de todos esses episódios, o clássico tem enorme importância para os treinadores das duas equipes, o australiano Ange Postecoglou e o holandês Marino Pušić, por causa da situação de ambos em seus clubes.

É verdade que Postecoglou vem apresentando bons resultados no Al-Nassr, mas foi duramente criticado após a pesada derrota por 4 a 1 para o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na 1ª rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

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Alguns compararam o treinador australiano com seu antecessor, o português Jorge Jesus, que levou o Al-Nassr ao título da Saudi Pro League na temporada passada, o que aumenta bastante a pressão sobre ele.

Por outro lado, Pušić enfrenta grande insatisfação da torcida do Al-Ahli, especialmente pelos resultados irregulares da equipe na Saudi Pro League, com 4 derrotas em 11 jogos, o que deixa o time na 6ª colocação da tabela.

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As críticas ao treinador holandês aumentaram por causa da contratação do meio-campista ucraniano Artem Bondarenko, apesar da rejeição da torcida, depois de ter trabalhado com ele no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

A gota d'água foi a derrota por 6 a 1 para o Al-Shabab na Saudi Pro League, o que levou os torcedores do Al-Ahli a lançar uma ampla campanha pela demissão do treinador holandês, algo que ainda não aconteceu.

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Esse cenário coloca os dois treinadores sob pressão, já que cada um vai tentar evitar a derrota por medo de aumentar a revolta da torcida, o que poderia encerrar precocemente a trajetória de um deles em seu novo clube.