Ochoa chora na terra dos sonhos... Uma despedida dolorosa após a derrota histórica do México

Lágrimas escorreram do rosto do lendário goleiro Guillermo Ochoa, de 40 anos, no Estádio Azteca, após a eliminação do México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Inglaterra (2 a 3) — a primeira derrota do México nesse estádio na história da Copa do Mundo e apenas a terceira em 90 partidas oficiais —, encerrando assim uma carreira que se estendeu por duas décadas.

Ochoa, apelidado de “Mimo”, havia anunciado antes do início do torneio que se aposentaria definitivamente, após uma carreira repleta de conquistas, na qual disputou 153 partidas internacionais pela seleção mexicana, incluindo 12 partidas em finais da Copa do Mundo em seis edições diferentes desde 2006.

Uma despedida emocionante na terra dos sonhos

Ochua teve seus minutos de despedida no Estádio Azteca, na partida de sua seleção contra a República Tcheca — um jogo sem importância na fase de grupos. Após a partida, ele disse: “Minha primeira partida no Estádio Azteca. Minha última partida no Estádio Azteca. Foi um final maravilhoso para minha carreira no futebol. Obrigado a todos vocês”.

Seus companheiros o ergueram no ar para comemorar sua saída do estádio, enquanto ele se despedia da torcida ao lado de sua família, em uma cena emocionante que refletiu o lugar que o goleiro veterano ocupava no coração dos mexicanos.

Incapaz de impedir a derrota histórica

No entanto, Ochoa permaneceu na convocação do técnico Javier Aguirre para apoiar os esforços da seleção como anfitriã do torneio, ao lado do Canadá e dos Estados Unidos, mas ficou impotente ao assistir, do banco de reservas, o México ser eliminado da Copa do Mundo após uma partida emocionante contra a Inglaterra, que contou com a expulsão de um jogador e dois pênaltis.

Os dois gols de Jude Bellingham e o pênalti convertido por Harry Kane no segundo tempo foram suficientes para classificar a seleção dos Três Leões para as quartas de final, onde enfrentará a Noruega, que garantiu sua vaga após uma vitória emocionante sobre o Brasil (2 a 1), com dois gols de Erling Haaland.

Fim de uma era

A derrota representou um duplo choque para a torcida mexicana, que viu a queda da inexpugnável Fortaleza do Azteca pela primeira vez na história da Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, se despediu de um dos maiores goleiros de sua história, que perdeu a vaga de titular neste torneio após ocupar essa posição desde 2014.