Obstáculo no caminho da transferência de En-Nesyri para o campeonato marroquino

O clube Maghreb de Fez enfrenta um obstáculo financeiro que impede a concretização dos seus esforços para contratar o avançado marroquino Youssef En-Nesyri, jogador do Al-Ittihad da Arábia Saudita, durante o atual período de transferências de verão, apesar da existência de negociações entre as duas partes sobre a possibilidade do seu regresso ao clube onde iniciou a carreira.

Isto acontece num momento em que o Al-Ittihad trabalha, segundo relatos anteriores, na reorganização da sua linha ofensiva com vista à nova temporada, procurando a direção do clube uma saída adequada para En-Nesyri, em simultâneo com os seus movimentos para contratar um novo avançado que reforce o plantel e aumente a eficácia ofensiva.

Abdelhak El Marrakchi, membro do conselho de sábios do clube Maghreb de Fez, revelou a existência de negociações já em curso com o Al-Ittihad para a contratação de En-Nesyri, salientando que o elevado salário do jogador representa o maior obstáculo à concretização do negócio.

El Marrakchi afirmou em declarações exclusivas ao jornal "Arriyadiyah" saudita: "Houve já negociações para a contratação de Youssef En-Nesyri junto do Al-Ittihad, mas até este momento o salário que o jogador aufere continua a ser um obstáculo ao negócio, e não conseguimos pagar o salário dele, aquele que recebe na Roshn League".

O responsável marroquino indicou que a situação do negócio poderá mudar caso En-Nesyri aceite reduzir o seu salário, esclarecendo que a cedência do jogador de uma parte daquilo que aufere na liga saudita poderá abrir a porta à possibilidade de concretizar o seu regresso ao Maghreb de Fez.

En-Nesyri juntou-se ao Al-Ittihad em janeiro de 2026, vindo do Fenerbahçe da Turquia, no meio de grandes esperanças de que representasse um forte reforço para o ataque da equipa, mas a sua experiência com o clube de Jidá não correu como esperado, o que levou a direção do Al-Ittihad a reavaliar o seu futuro antes do arranque da nova temporada.

Durante a sua experiência com o Al-Ittihad, o avançado marroquino participou em 18 jogos nas diversas competições, tendo marcado 8 golos, além de uma assistência.