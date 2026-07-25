Zinedine Zidane vai regressar ao contacto com a imprensa, quando assumir oficialmente o cargo de novo selecionador da seleção francesa.

O jornal "L'Équipe" referiu que Zidane terá pela frente um novo desafio mediático, por ser um homem de poucas palavras e de personalidade reservada.

Enquanto muitos treinadores se habituaram às conferências de imprensa diárias e às declarações frequentes, Zidane sempre lidou com a comunicação social de uma forma diferente. Construiu a sua carreira sobre a discrição, mas aprendeu, ao longo dos anos, a transmitir as suas mensagens com maior clareza.

Um dos próximos de Zidane afirma: "Ele é obcecado pela escolha das palavras." O treinador francês pesa cada frase com enorme cuidado antes de a pronunciar, plenamente consciente de que qualquer declaração sua pode transformar-se num título de destaque na imprensa de todo o mundo.

Durante as suas duas passagens pelo Real Madrid, o estilo de Zidane no trato com a imprensa foi evoluindo gradualmente. No início, tendia para respostas curtas e concisas, mas foi ficando mais à vontade com o tempo, tanto em francês como em espanhol, ao ponto de se tornar mais capaz de explicar as suas ideias e posições.

Ainda assim, nunca perdeu aquele lado reservado que o caracteriza. Não gosta de gerar polémica nem procura estar no centro da cena mediática, preferindo antes que os resultados falem por si. As suas conquistas, sobretudo o facto de ter conduzido o Real Madrid a três títulos consecutivos na Liga dos Campeões, ajudaram-no a impor o seu respeito sem necessidade de longos discursos.

Com o seu regresso à ribalta, terá agora de gerir a relação com a comunicação social francesa num contexto totalmente diferente, pois liderar uma seleção nacional significa lidar continuamente com a opinião pública, responder a perguntas relacionadas com as escolhas técnicas, gerir crises e comentar o desempenho dos jogadores, tudo isto sob uma lupa mediática permanente.

Além disso, o estatuto particular de Zidane em França multiplica a dimensão do desafio, pois não é apenas um novo treinador, mas sim um dos maiores desportistas da história do país e, por isso, cada palavra que disser será alvo de análise e interpretação.

A sua primeira aparição mediática como treinador da seleção francesa será um verdadeiro teste. Após cinco anos afastado dos relvados, Zidane vai regressar à tribuna das conferências de imprensa, onde o espera um novo desafio não menos importante do que os desafios desportivos: como usar as suas palavras.

Para um homem que construiu parte da sua lenda sobre o silêncio, a próxima etapa vai exigir-lhe encontrar o equilíbrio entre a discrição que o distingue e a comunicação que a responsabilidade de liderar a seleção francesa impõe.