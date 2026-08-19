Como o clube da Ligue 1 informou nesta quarta-feira, "ambos os lados chegaram à conclusão" de que "os objetivos definidos originalmente foram alcançados apenas parcialmente". Por isso, decidiu-se rescindir o contrato com o campeão mundial de 2018, que originalmente ia até junho de 2027.

Pogba chegou ao Monaco no verão de 2025, depois de estar sem clube desde dezembro de 2024. Em sua passagem anterior, pela Juventus de Turim, o contrato também havia sido rescindido. Além disso, Pogba havia sido suspenso por doping por 18 meses, até março de 2025.

Na sequência, o jogador de 33 anos não conseguiu voltar a atingir no Monaco a forma necessária para o futebol de elite. Na temporada passada, ele disputou apenas seis jogos na Ligue 1, sendo somente um como titular. No total, Pogba somou apenas 115 minutos em campo.

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"Objetivos alcançados apenas parcialmente": Paul Pogba deixa o Monaco

Atualmente, o meio-campista, que disputou mais de 200 jogos oficiais pelo Manchester United, sofre com uma distensão na coxa esquerda. Na pré-temporada, ele também teve por muito tempo problemas no joelho direito.

No entanto, o clube elogiou no comunicado à imprensa "a atitude notável, a determinação e o mais alto nível de exigência" de Pogba, que "retornou à competição em alto nível após uma longa pausa".

Enquanto isso, Pogba agradeceu ao presidente, à diretoria do clube, aos companheiros de equipe, a toda a comissão e a todos os torcedores que acreditaram nele. Jogar pelo Monaco foi uma "experiência incrível", disse Pogba, ainda que não tenha disputado tantos jogos quanto esperava.