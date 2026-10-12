O Zamalek divulgou um comunicado incendiário no qual atacou a equipe de arbitragem que comandou o clássico contra o Al Ahly, partida que terminou com vitória do time vermelho por 2 a 0.

Em nota publicada em sua conta no X, o Zamalek afirmou que apresentará uma reclamação oficial à Federação Egípcia contra o comitê principal de arbitragem.

Segundo o comunicado do Zamalek, o clube branco foi vítima de injustiça por parte da arbitragem, o que provocou a derrota e desperdiçou o esforço dos jogadores e da comissão técnica.

O texto prossegue: "A escolha de uma equipe de arbitragem desconhecida e muito abaixo do valor da partida levou a uma série de decisões deliberadamente direcionadas e de forma grosseira contra o Zamalek, o que influenciou o andamento e o resultado do jogo".

O Zamalek destacou, citando alguns especialistas em arbitragem: "Houve dois pênaltis não marcados em nosso favor, além da ausência de revisão de mais de um lance a nosso favor por meio da tecnologia do vídeo".

O clube responsabilizou o comitê de arbitragem pela derrota, por ter sido influenciado pela campanha sofrida antes do início do campeonato, o que resultou na falta de justiça e na intenção do comitê de favorecer e beneficiar uma das partes em detrimento do Zamalek.

O gigante branco reforçou que não ficará de braços cruzados e protegerá os direitos do clube e de sua torcida, manifestando forte descontentamento com a maneira pela qual o comitê de arbitragem é atualmente conduzido, tendo como prova os erros do árbitro eslovaco na partida do clássico.

E concluiu: "Há, dentro do comitê de arbitragem, quem precise rever a si mesmo em relação às escolhas dos árbitros e estar à altura da responsabilidade, para que a justiça seja a base da arbitragem nas partidas".



