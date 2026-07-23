O Zamalek anunciou uma boa notícia aos seus adeptos, relacionada com o processo de obtenção da licença africana, para participar na Liga dos Campeões Africana na próxima temporada.

O Zamalek sagrou-se campeão do Campeonato Egípcio na temporada passada, o que o qualifica para participar na Liga dos Campeões Africana, mas o clube sofreu sanções por parte da FIFA, devido a valores em atraso a antigos treinadores e jogadores, o que ameaçava a sua obtenção da licença africana.

O engenheiro Hisham Nasr, vice-presidente do Zamalek, afirmou que a direção conseguiu encerrar todos os processos relacionados com o dossiê da licença africana junto da Federação Internacional de Futebol (FIFA), após a conclusão do pagamento dos valores referentes aos processos exigidos para cumprir as condições de obtenção da licença.

Hisham Nasr acrescentou, em declarações à aplicação oficial do clube Zamalek "Zamalkawy", esta quinta-feira: "A direção, presidida pelo capitão Hussein Labib, colocou este dossiê no topo das suas prioridades durante o período passado, de forma a garantir que o Zamalek obtivesse a licença africana e participasse nas competições continentais sem quaisquer obstáculos".

E prosseguiu: "Formámos uma comissão presidida pelo capitão Hussein Labib, presidente do clube, que trabalhou durante o período passado para reunir e disponibilizar os montantes financeiros necessários para encerrar este dossiê por completo, e conseguimos pagar os valores devidos ao clube ucraniano Oleksandriya, além dos valores devidos ao jogador Ibrahima Ndiaye, encerrando os dois processos de forma definitiva no que diz respeito à licença africana".

Acrescentou: "Os dois processos eram extremamente difíceis, e enfrentámos obstáculos de partes externas, mas conseguimos, no final, pôr fim à crise".

E continuou: "Esta conquista surgiu após um grande esforço da direção, que fez questão de cumprir todas as obrigações exigidas neste dossiê, o que reflete o compromisso do clube em aplicar os regulamentos e em preservar o direito do Zamalek de participar nas competições continentais".

Hisham Nasr concluiu, sublinhando que a direção continuará a trabalhar na resolução de todos os dossiês de forma a garantir a estabilidade do clube e a apoiar o percurso da equipa durante a próxima etapa.