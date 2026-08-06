O Zamalek abre fogo contra Bezerra: venda recusada e punições prontas

O clube egípcio Zamalek abriu fogo contra seu ponta brasileiro Juan Bezerra, em meio à crise que eclodiu recentemente, por causa da recusa deste último em retornar aos treinos da equipe principal, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027.

Bezerra havia publicado, na quinta-feira, um comunicado por meio de sua conta pessoal no "Instagram", no qual manifestou seu desejo de deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão, alegando ter recebido anteriormente uma promessa nesse sentido.

O Zamalek respondeu ao comunicado de seu jogador com outro comunicado, no qual manifestou sua recusa à saída dele das fileiras da equipe durante o mercado de transferências de verão em curso, ameaçando-o com punições caso mantenha sua ausência dos treinos.

Dizia o comunicado: "A diretoria do clube Zamalek, presidida pelo capitão Hussein Labib, anuncia o fechamento das portas a qualquer proposta pela venda do jogador brasileiro Juan Bezerra, jogador da equipe principal de futebol, durante a atual janela de transferências de verão".

E acrescentou: "A diretoria reforça que o clube definiu sua posição e não discutirá nenhuma proposta que chegue ao jogador, e o Zamalek não pode ser obrigado a vender, seja o jogador Bezerra ou qualquer outro, especialmente se o jogador estiver ausente dos treinos".

E prosseguiu: "A diretoria enfatiza que o comunicado do jogador incluiu declarações sobre uma promessa do clube quanto à sua saída ao final da temporada, e isso não ocorreu em absoluto por parte do presidente do clube ou de qualquer membro da diretoria, e caberia ao jogador especificar quem lhe fez essa promessa".

E continuou: "Para garantir que o Zamalek obtenha seus direitos, a diretoria do Zamalek notificou o jogador sobre a necessidade de retornar ao Cairo e se integrar imediatamente aos treinos da equipe, tendo em vista seu vínculo por meio de um contrato oficial com o clube pelas próximas 3 temporadas".

E concluiu: "A diretoria também afirma que o clube adota todas as medidas previstas conforme o contrato e os regulamentos vigentes, inclusive a aplicação do regulamento interno ao jogador, com o clube reservando-se todos os seus direitos".

Vale lembrar que o ponta brasileiro se juntou às fileiras do Zamalek durante a última janela de transferências de verão, vindo do Oleksandriya, da Ucrânia, e contribuiu para a conquista do título do Campeonato Egípcio pela equipe, após uma ausência de 4 anos.