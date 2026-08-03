O zagueiro da seleção do Egito é alvo no Campeonato Saudita, e o Al-Ahly responde

O Al Ahly, do Egito, respondeu à proposta apresentada pelo clube saudita Al Shabab para a contratação do zagueiro internacional Yasser Ibrahim durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com uma fonte interna do Al Ahly, em declaração ao jornal Okaz, da Arábia Saudita, a diretoria do Al Shabab entrou em contato oficial com o clube para discutir a possibilidade de contratar Yasser Ibrahim, depois de colocar o zagueiro da seleção do Egito entre suas prioridades para reforçar o setor defensivo no mercado de verão.

A fonte explicou que o clube saudita apresentou uma proposta tentadora ao jogador, que inclui um salário anual de 1,6 milhão de dólares, na tentativa de convencê-lo a viver uma nova experiência na Roshn League.

Acrescentou ainda que a diretoria do Al Ahly recusou discutir a proposta desde o início, devido à necessidade da equipe pelos serviços de Yasser Ibrahim, considerado um dos pilares fundamentais da defesa do time.

A fonte indicou que os dirigentes do Al Ahly agiram rapidamente para garantir a permanência do jogador, oferecendo-lhe um novo contrato pelo qual receberá 25 milhões de libras egípcias por ano, dentro do plano do clube de manter a base principal e renovar os contratos dos elementos mais influentes.

Yasser Ibrahim é um dos zagueiros mais destacados do Al Ahly nos últimos anos, depois de ter desempenhado um papel importante na conquista de diversos títulos pela equipe.

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