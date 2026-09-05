O internacional marroquino Hakim Ziyech foi surpreendido pelos recentes desdobramentos em torno de sua situação dentro do Wydad Athletic Club, depois de planejar normalmente dar continuidade à sua trajetória com a equipe vermelha na próxima temporada, antes de se ver fora dos planos da nova diretoria em um momento que não esperava.

Segundo o site marroquino "Al Botola", Ziyech havia iniciado sua preparação para a nova temporada de forma normal, ao lado do grupo, antes de ser excluído do amistoso contra o Nahdat Zemamra, e depois ficar de fora da lista da equipe que viajou para Agadir para disputar a pré-temporada, por decisão do novo presidente do clube, Ibrahim El Asri, o que representou uma grande surpresa para o jogador, que acreditava que sua permanência na equipe era algo garantido.

Essas atitudes causaram estranheza a Ziyech, especialmente porque ele não esperava que sua situação mudasse dessa forma após o início dos preparativos, fazendo com que a relação entre o jogador e a nova diretoria passasse a tomar um rumo mais tenso, depois de ele se ver obrigado a treinar longe do grupo.

A intensidade do desentendimento aumentou depois que Ziyech decidiu quebrar o silêncio por meio de sua conta no "Instagram", onde direcionou críticas diretas ao presidente do Wydad, Ibrahim El Asri, em meio à continuidade das versões conflitantes sobre quem tomou a decisão de excluí-lo da equipe.

Os desdobramentos da crise não se limitaram ao aspecto esportivo, já que o caso tomou um rumo jurídico depois que Ziyech recorreu posteriormente a um oficial de justiça para documentar sua situação dentro do complexo Mohamed Benjelloun, após ser informado de que deveria permanecer em Casablanca e continuar os treinos de forma individual.

Essa escalada ocorre no momento em que a diretoria do Wydad busca reorganizar a situação financeira do jogador, principalmente o valor de seu salário, enquanto os dados divulgados indicam que Ziyech não estava disposto a alterar as condições que haviam sido acordadas em seu contrato, o que aumentou ainda mais a complexidade da situação entre as duas partes.

Em uma tentativa de conter a crise antes que ela evoluísse para um conflito aberto, algumas figuras ligadas ao Wydad se movimentaram para aproximar os pontos de vista entre o jogador e a diretoria, defendendo a realização de uma reunião que juntasse Ziyech ao presidente do clube, Ibrahim El Asri, em busca de uma fórmula que encerre o desentendimento e preserve a relação entre as duas partes.